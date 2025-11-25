Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар ухудшает восстановление мышц у спортсменов по данным тренеров
Низкий утильсбор для моторов до 160 л. с. отметили эксперты Autonews
Француз копал бассейн, а нашёл клад на $800 000 — La Progres
Пароизоляционный слой предотвратил образование конденсата на балконе — эксперт Mya
Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом — ЦБ
Пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай летела одна — Аviation
Прогулка-бег помогает снять напряжение у активных пород — Topetmou
Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова

Это обман, в который верят миллионы: Бабкина разоблачила самую опасную фразу мам в День матери

Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
3:18
Шоу-бизнес

Каждая мама, даже если уверяет, что ей "ничего не надо", всё равно ждёт внимания — и особенно в День матери. Именно об этом поразмышляла певица Надежда Бабкина, напоминая, что материнство не заканчивается ни на одном жизненном этапе.

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Егор Николаев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Почему "ничего не надо" — не повод отказываться от подарка

Мамы часто говорят эту фразу автоматически, не из равнодушия, не из-за отсутствия желаний, а потому что привыкли думать о других больше, чем о себе. Они не хотят обременять детей, но это не значит, что им безразлично внимание. Именно это подчёркивает Бабкина, объясняя, что у любой мамы есть скрытое ожидание маленького чуда и жеста, который покажет: её ценят.

Как пишет Общественная Служба Новостей, Бабкина отметила, что материнство — это работа без выходных и отпусков. Оно начинается с первого дня появления ребёнка и продолжается всю жизнь. И простое поздравление здесь — не формальность, а признание огромного труда и силы.

"Вот фраза "мне ничего не надо" — это введение в заблуждение. Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой — самая сложная профессия на свете. Ты не можешь об этой работе забыть никогда, ты всегда и везде останешься мамой", — сказала певица.

Материнство как профессия, которую невозможно "отложить"

Слова Бабкиной звучат особенно честно, потому что отражают реальность: мама остаётся мамой всегда. Даже когда дети выросли, уехали, создали свои семьи, забота не исчезает. Она лишь меняет форму.

Именно поэтому Бабкина подчёркивает, что подарок — это не предмет ради галочки, а знак благодарности за годы, наполненные переживаниями, бессонными ночами, поддержкой и огромным количеством заботы, которую дети часто вспоминают только во взрослом возрасте.

Почему знаменитые люди говорят об этом открыто

Когда известные артисты делятся личными размышлениями о семье, общество реагирует иначе — такие слова воспринимаются шире. Важно не то, что это говорит знаменитый человек, а то, что он говорит это искренне. Бабкина подчёркивает тему внимания не как публичная фигура, а как мама и бабушка, которая тоже ждёт маленького знака любви от своих близких.

Обращаясь к своим ощущениям, она делится универсальным опытом — желанием получить тепло от семьи. И это делает её слова особенно убедительными.

Что чувствуют мамы, когда слышат поздравление

Даже небольшой подарок или простая открытка способны вызвать искренние эмоции. Мамы очень чувствительны к таким проявлениям внимания, потому что для них важно знать: их труд ценится. Иногда один короткий разговор или чашка чая вместе значат больше, чем что-либо материальное.

Однако подарок остаётся символом внимания — и, как подчёркивает Бабкина, именно символы порой имеют решающее значение. Они превращают обычный день в момент, который хочется запомнить.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина
Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
Дельфины смотрят на дверь в ожидании знакомого человека — исследователи
Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.