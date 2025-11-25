Аргентинский танцор прокомментировал беременность Лерчек: как он отреагировал на новость о будущем отцовстве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
1:11
Шоу-бизнес

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини публично отреагировал на новость о беременности блогерши Лерчек (Валерия Чекалина). Своими размышлениями он поделился в Instagram*, нарушив традиционную сдержанность в вопросах личной жизни.

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Сквиччиарини охарактеризовал предстоящее отцовство как поворотный момент в своей жизни. Он подчеркнул осознанность этого решения и готовность к новым обязанностям.

"Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни", — заявил Луис Сквиччиарини.

Танцор также выразил благодарность Лерчек и её семье за поддержку. Он пообещал стать надёжной опорой для своей возлюбленной и их будущего ребёнка.

Мама блогерши Эльвира подтвердила, что Сквиччиарини активно помогает семье. Она также поблагодарила подписчиков дочери за оказанную материальную и моральную поддержку в этот важный период.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
