Нити, которые не видела публика: Мордюкова и Пугачёва связаны куда ближе, чем казалось со стороны

Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой

Нонну Мордюкову помнят как одну из самых сильных и обаятельных актрис советского кино. Её образы словно впитали живую правду времени, а сама она стала символом цельности и большой внутренней силы. Вспоминая столетие со дня её рождения, особенно ясно понимаешь, насколько ярким был её след в культуре и в сердцах людей.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алла Пугачёва

Среди тех, кто тепло относился к Мордюковой, были не только коллеги по кино, но и звёзды эстрады. Певец Юлиан, который хорошо знал актрису, вспоминает атмосферу искренности, окружавшую Нонну Викторовну, и неожиданную для многих дружбу с Аллой Пугачёвой.

"Алла очень любила Нонну, это правда. Когда происходили какие-то премьеры фильмов с участием Нонны, Пугачёва всегда приезжала, поздравляла, смотрела картину. При этом сидела рядом с ней. И, кстати, Мордюкова Аллу тоже очень любила. Нонна вообще любила всё талантливое", — отметил Юлиан в беседе с "МК".

Эта цитата раскрывает редкое, почти камерное отношение двух сильных артисток, каждая из которых оставила свой масштабный след в отечественной культуре. Хотя они работали в разных сферах, их объединяло главное — уважение к таланту и непосредственность в проявлении чувств.

Как воспринимали Мордюкову современники

Нонну Викторовну ценили за способность быть собой в любой ситуации. Она не играла — она жила в кадре, и это подкупало зрителей. Поколения актёров говорили, что Мордюкова обладала удивительным нравственным стержнем и будто служила ориентиром, напоминая: в профессии важно оставаться честным, а в жизни — человечным.

В бытовых разговорах и воспоминаниях часто звучит мысль о том, что она легко относилась к славе. Это качество сходится с образом, который зритель видел на экране: сильная женщина с теплом в душе. Вероятно, именно такая внутренняя свобода и притягивала к ней людей вроде Аллы Пугачёвой — артистов с ярким темпераментом и глубоким мировосприятием.

Три интересных факта

Мордюкова обожала народную музыку и часто подпевала знакомым артистам. Она могла оценить талант буквально с первых секунд — будь то актёр, певец или молодой студент. В домашнем архиве актрисы сохранилось множество писем от благодарных зрителей.