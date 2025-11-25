Редкий комментарий: возлюбленная Павла Дурова поделилась мнением о личных качествах миллиардера

Возлюбленная Павла Дурова рассказала об отношениях с миллиардером

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подруга основателя Telegram Павла Дурова дала редкий комментарий об их отношениях. 25-летняя Юлия Вавилова поделилась оценкой личных качеств миллиардера в своих социальных сетях.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров и Юлия Вавилова

Вавилова отметила, что обычно не обсуждает личную жизнь публично. Однако на этот раз сделала исключение, опубликовав откровенный текст рядом с совместным фото.

"Что больше всего меня удивляет, так это то, какой он человек. Он действительно самый лучший: мудрый, уравновешенный, невероятно добрый", — написала Юлия Вавилова в Instagram*-сторис.

По её словам, близость с Дуровым мотивирует её к саморазвитию. Она чувствует себя вдохновлённой на становление лучшей версией себя благодаря его примеру и ценностям.

Это заявление прозвучало вскоре после публичного высказывания самого Дурова о предпочтениях в отношениях. 41-летний основатель Telegram ранее утверждал, что мужчинам лучше выбирать спутниц без карьерных амбиций.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ