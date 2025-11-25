Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контрастный душ повышает нагрузку на сердце — кардиолог Серебрянский
Вот как правильно оформить документы, если пропал багаж — юрист Углов
Семенович предложила хейтерам найти себе щедрых партнёров
Банановая кожура и дрожжи помогают герани для цветения — эксперт Кристина Хрустова
Бородина отправила экстренное сообщение мужу ради проверки
Жиры и сложные углеводы — основа завтрака — профессор Инго Фробозе
Инверсионные следы самолётов влияют на климат — учёные
Ижсталь сократила чистую прибыль почти вдвое к прошлому году сообщает издание
Ошибка на приборке не всегда указывает на неисправность мотора- автосервис

Редкий комментарий: возлюбленная Павла Дурова поделилась мнением о личных качествах миллиардера

Возлюбленная Павла Дурова рассказала об отношениях с миллиардером
1:12
Шоу-бизнес

Подруга основателя Telegram Павла Дурова дала редкий комментарий об их отношениях. 25-летняя Юлия Вавилова поделилась оценкой личных качеств миллиардера в своих социальных сетях.

Павел Дуров и Юлия Вавилова
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Дуров и Юлия Вавилова

Вавилова отметила, что обычно не обсуждает личную жизнь публично. Однако на этот раз сделала исключение, опубликовав откровенный текст рядом с совместным фото.

"Что больше всего меня удивляет, так это то, какой он человек. Он действительно самый лучший: мудрый, уравновешенный, невероятно добрый", — написала Юлия Вавилова в Instagram*-сторис.

По её словам, близость с Дуровым мотивирует её к саморазвитию. Она чувствует себя вдохновлённой на становление лучшей версией себя благодаря его примеру и ценностям.

Это заявление прозвучало вскоре после публичного высказывания самого Дурова о предпочтениях в отношениях. 41-летний основатель Telegram ранее утверждал, что мужчинам лучше выбирать спутниц без карьерных амбиций.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Популярное
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории

Ученые фиксируют рекордные изменения в Средиземном море: экстремальный нагрев, утрата видов и ускорение климатических процессов ставят регион в центр мирового внимания.

Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Семенович предложила хейтерам найти себе щедрых партнёров
Банановая кожура и дрожжи помогают герани для цветения — эксперт Кристина Хрустова
Бородина отправила экстренное сообщение мужу ради проверки
Возлюбленная Павла Дурова рассказала об отношениях с миллиардером
Жиры и сложные углеводы — основа завтрака — профессор Инго Фробозе
Инверсионные следы самолётов влияют на климат — учёные
Ижсталь сократила чистую прибыль почти вдвое к прошлому году сообщает издание
Ошибка на приборке не всегда указывает на неисправность мотора- автосервис
Миф о необходимости изнуряющих занятий опровергнут — тренер Яшанькин
Ремонт старых домов повышает их рыночную стоимость до 45% — eleftherostypos.gr
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.