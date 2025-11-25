Экстренное сообщение Бородиной обернулось комедией: Сердюков включил режим черепахи и покорил Сеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Шоу-бизнес

Истории о бытовых проверках в отношениях обычно вызывают улыбку: людям любопытно наблюдать, как партнёры реагируют в неожиданных ситуациях. Именно такой эксперимент устроила телеведущая Ксения Бородина, решив вместе с подругами посмотреть, кто из их мужей внимательнее и быстрее реагирует на экстренные сообщения. Проверка вышла шуточной, однако её результат заставил многих задуматься, что именно мы ценим в близких людях и насколько объективны подобные испытания.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

Как прошёл эксперимент

Идея была предельно простой: женщины почти одновременно отправили своим мужьям сообщения с просьбой срочно перезвонить. План заключался в том, чтобы посмотреть, кто из мужчин ответит оперативнее, и превращался он скорее в игру, чем в серьёзное испытание.

С точки зрения техники это напоминает быстрый стресс-тест на реакцию: в современном мире мы привязаны к смартфонам, уведомлениям, умным часам, а потому многие ожидают, что ответ должен приходить мгновенно. Но жизнь, работа, семейные дела и обычная загруженность часто вносят свои коррективы.

Реакция мужа Ксении Бородиной

К сожалению для телеведущей, её супруг Николай Сердюков оказался почти последним среди участников импровизированного соревнования. Видео с этим экспериментом вскоре распространилось в Сети и попало в Telegram-канал BLITZ+. Подписчики отреагировали с юмором и даже лёгкой иронией.

"Как хорошо, когда есть кому написать", — отметили пользователи.

Несмотря на результат проверки, Бородина подчеркнула, что для неё важнее другое: её муж эмоционален, искренен и живой в общении. По словам Ксении, ей намного ближе такой темперамент, чем спокойная невозмутимость.

"Лучше так, чем жизнь с тихим мужичком'", — заявляла недавно Бородина.

Такие слова показывают, что эмоциональная отзывчивость для неё важнее скорости ответа в мессенджере.

Три интересных факта

  1. Мужчины в среднем реже смотрят телефон в вечерние часы, чем женщины.

  2. Скорость ответа зависит от типа личности: экстраверты реагируют быстрее.

  3. Алгоритмы уведомлений на смартфонах могут задерживать оповещения до нескольких минут.

Исторический контекст

Бытовые проверки существовали и до смартфонов: когда-то женщины смотрели, как быстро муж приносит воду, реагирует на стук в дверь или возвращается с поручений. Технологии меняются, но природа человеческого любопытства остаётся прежней: мы хотим знать, насколько мы важны друг другу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
