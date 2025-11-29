Американец с кавказским характером: щенка какой породы завела себе актриса Екатерина Волкова

Екатерина Волкова завела себе щенка породы американская акита

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась радостью: в её семье появился новый щенок, который уже завоевал сердца всей семьи и добавил хлопот.

Звёздная жизнь нередко преподносит неожиданные радости, и актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", решила пополнить семейство новым питомцем. Щенок прибыл к ней прямо из Адыгеи, и этот момент стал настоящим событием для актрисы и всей семьи. Волкова делится эмоциями: радость смешана с волнением, ведь маленький питомец требует внимания и заботы.

"Знакомьтесь, у нас пополнение! Малыш прибыл к нам прямиком из Адыгеи сегодня ночью, и наше сердце растаяло окончательно и бесповоротно", — сказала актриса Екатерина Волкова.

Щенок оказался не простым — это американская акита с кавказским характером, уже весом около 10 килограммов. Для Волковой это возвращение к опыту воспитания щенка после длительного времени, когда дома жили только взрослые собаки. Ежедневные прогулки, лужи на ковре, маленькие острые зубки и перевернутые тапки снова стали частью семейной рутины.

Новые привычки и забота о питомце

Появление щенка в доме требует перестройки распорядка: Волкова постоянно следит за малышом даже во время гастролей. Она признаётся, что это решение далось нелегко, но оно было принято сердцем. Для семьи актрисы важно не только обеспечить животному комфорт, но и создать для него безопасное и тёплое пространство.

"Это решение далось нашей семье нелегко, но мы его приняли сердцем. И вот он — наш новый хвостик!" — отметила актриса.

Щенок стал настоящим членом семьи, принося радость, смех и новые заботы. Теперь каждый день наполнен моментами обучения, игр и первых успехов в социализации.

Семейство Волковых и их питомцы

На июнь 2025 года у Екатерины Волковой в доме уже жили три собаки: акита-ину Бо и две дворняжки — Ру и Валя. Бо был подарком мужу актрисы, Андрею Карпову, который всегда мечтал о большой собаке. Дворняжки Ру и Валя нашли новый дом благодаря актрисе, которая подобрала их с улицы.

Бо - крупная акита, подарок мужу. Ру - дворняжка, спасённая с улицы, на грани смерти от голода. Валя - дворняжка, подвергавшаяся жестокости, лишившаяся зрения.

Каждая собака имеет свою историю и характер, и новый щенок стал важным дополнением к уже сложившемуся домашнему коллективу. Волкова подчеркивает, что любовь и забота о животных — не просто хобби, а часть её жизненной философии.

А что если завести ещё одного питомца?

Волкова показывает на примере своей семьи: новые животные адаптируются быстрее, если в доме уже есть дружелюбные собаки. Но важно учитывать характер каждого питомца, чтобы избежать конфликтов.

