Модный грех: какой аксессуар Ким Кардашьян вызвал скандал в Голливуде

Дочь Болдуина обрушилась с критикой на Кардашьян из-за сумки
Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер высказала резкую критику в адрес Ким Кардашьян после её появления с редкой сумкой. Айрленд Болдуин, известная защитница прав животных, отреагировала на демонстрацию аксессуара из кожи слона.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Инцидент произошёл на выходных, когда звезда реалити-шоу появилась на публике с эксклюзивной моделью Hermès. Этот дорогой предмет стал частью её образа во время продвижения юридического сериала "Всё честно".

"Это так отвратительно и постыдно! Я не понимаю, почему этих людей так поддерживают", — заявила Айрленд Болдуин.

Активистка напомнила о своём участии в кампаниях PETA против использования меха и кожи животных. В 2018 году она повторила знаменитую акцию своей матери, снявшись обнажённой под лозунгом "Я лучше пойду голой, чем буду носить мех".

Реакция пользователей в соцсетях оказалась неоднозначной. Многие поддержали позицию Болдуин, осуждая жестокость по отношению к слонам. Другие отметили, что подобные предметы роскоши не должны становиться символом статуса в современном обществе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
