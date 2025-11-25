Модный грех: какой аксессуар Ким Кардашьян вызвал скандал в Голливуде

Дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер высказала резкую критику в адрес Ким Кардашьян после её появления с редкой сумкой. Айрленд Болдуин, известная защитница прав животных, отреагировала на демонстрацию аксессуара из кожи слона.
Инцидент произошёл на выходных, когда звезда реалити-шоу появилась на публике с эксклюзивной моделью Hermès. Этот дорогой предмет стал частью её образа во время продвижения юридического сериала "Всё честно".
"Это так отвратительно и постыдно! Я не понимаю, почему этих людей так поддерживают", — заявила Айрленд Болдуин.
Активистка напомнила о своём участии в кампаниях PETA против использования меха и кожи животных. В 2018 году она повторила знаменитую акцию своей матери, снявшись обнажённой под лозунгом "Я лучше пойду голой, чем буду носить мех".
Реакция пользователей в соцсетях оказалась неоднозначной. Многие поддержали позицию Болдуин, осуждая жестокость по отношению к слонам. Другие отметили, что подобные предметы роскоши не должны становиться символом статуса в современном обществе.
