Возраст – не помеха? Айза рассказала о сложностях в отношениях с молодым партнёром

Шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала о сложностях в отношениях с Степаном Кузьменко, который младше её на десять лет. 40-летняя звезда соцсетей призналась, что испытывает комплексы из-за возрастной разницы с возлюбленным.

Фото: VK Видео by канал "Алёна, блин!", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза-Лилуна Ай

Особое беспокойство у телеведущей вызывают различия в жизненных приоритетах. Айза предпочитает домашний уют и концентрацию на работе, тогда как её партнёр стремится к новым впечатлениям и путешествиям.

"Вчера сжирала себя, что вдруг эта разница в 10 лет помешает нам. Я не готова жертвовать, даже ради прекрасного и любимого человека", — поделилась переживаниями Айза.

Певица опасается, что противоположные взгляды на образ жизни могут привести к расставанию. При этом она отмечает, что не собирается ограничивать партнёра в его стремлениях.

В настоящее время пара проживает на Бали вместе с детьми Айзы от предыдущих браков. Блогерша подчёркивает, что нашла внутреннюю гармонию и больше не нуждается в постоянных поездках для заполнения "душевной пустоты".