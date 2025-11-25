Ксения Собчак высмеяла мемы о своей внешности: год Лошади на носу

Телеведущая Ксения Собчак публично отреагировала на ставшие популярными в Сети мемы о своей внешности. В Telegram-канале она с юмором обыграла многолетние сравнения с лошадью, которые сопровождали её карьеру.
Журналистка заявила, что готовится к наступающему году Лошади по восточному календарю, хотя сама родилась в год Петуха. Этой шуткой она продемонстрировала принятие сложившегося в интернете образа.
"Смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была (да и сейчас ничего ого-го), а вы всё "лошадь, лошадь"… Несправедливо!" — написала Ксения Собчак.
Подписчики высоко оценили способность медийной персоны с юмором относиться к самой себе. В комментариях они называли самоиронию одним из самых привлекательных качеств Собчак.
Многие пользователи выразили поддержку телеведущей, отмечая её природное обаяние и умение элегантно стареть.
