Ксения Собчак высмеяла мемы о своей внешности: год Лошади на носу

Телеведущая Ксения Собчак публично отреагировала на ставшие популярными в Сети мемы о своей внешности. В Telegram-канале она с юмором обыграла многолетние сравнения с лошадью, которые сопровождали её карьеру.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Журналистка заявила, что готовится к наступающему году Лошади по восточному календарю, хотя сама родилась в год Петуха. Этой шуткой она продемонстрировала принятие сложившегося в интернете образа.

"Смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была (да и сейчас ничего ого-го), а вы всё "лошадь, лошадь"… Несправедливо!" — написала Ксения Собчак.

Подписчики высоко оценили способность медийной персоны с юмором относиться к самой себе. В комментариях они называли самоиронию одним из самых привлекательных качеств Собчак.

Многие пользователи выразили поддержку телеведущей, отмечая её природное обаяние и умение элегантно стареть.