Все разговоры перехвачены: почему объявленный в розыск Разин уверен, что Турция его не выдаст

Объявленный в розыск Разин заявил, что находится под защитой Турции

Продюсер Андрей Разин прокомментировал объявление в розыск по делу о мошенничестве и рассказал о своей защите в Турции и перспективах судов.

Представитель группы "Ласковый май" вновь оказался в центре громкого скандала. На продюсера было заведено заочное уголовное дело за мошенничество на сумму около 500 миллионов рублей, связанное с деятельностью коллектива. После объявления в розыск он опубликовал видеообращение, где попытался объяснить свою позицию и развеять возникшие слухи.

Ситуация с уголовным делом

Разин заявил, что в настоящее время живёт в Турции и находится под государственной защитой. По его словам, турецкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против тех, кто якобы инициировал его преследование. Продюсер утверждает, что у властей Турции есть перехваченные разговоры, подтверждающие разработку мошеннической схемы. Он также упомянул, что среди подозреваемых — лица, связанные с певцом Юрием Шатуновым и автором песен Сергеем Кузнецовым.

"Сегодня СМИ опубликовали, что по липовому заявлению, который сделал непонятный человек, и Кузнецова больного возили под видом Малахова… Сделал заявление об этом в прокуратуру, и Турецкая Республика взяла меня под государственную защиту, а следствие возбудило уголовное дело", — заявил продюсер.

Версия продюсера

Андрей Разин утверждает, что дело против него сфабриковано, а настоящей целью является сокрытие незаконной продажи песен группы "Ласковый май". Он подчеркивает, что ни разу не был допрошен и что никакие следственные действия с его участием не проводились. По его словам, российские компании постепенно закрываются, а информация о Юрии Шатунове удаляется из интернет-ресурсов. Продюсер считает, что турецкая сторона будет бороться за права на музыку коллектива, включая товарный знак и наследие артиста.

Суды и права на музыку

Разин утверждает, что по существу дела, подписанного им договора с Сергеем Кузнецовым в 1992 году, все права закреплены за ним. Он не признает предъявленных обвинений, но при этом продолжает числиться в базе розыска МВД. Судебное разбирательство по делу, как сообщает продюсер, назначено на 1 декабря, хотя ранее адвокаты пытались обжаловать постановление о включении его в базу.

"Идёт война, я говорил. Никакие мне 10 лет не грозят, тем более безграмотные люди говорят, что грозит за договор, который мы составили в 92 году с Сергеем. Все права закреплены за мной как за автором во всех документах, во всех решениях суда", — заявил продюсер.

Однако следует отметить, что в августе 2024 года суд принял решение о передаче исключительных прав на хиты "Ласкового мая" вдове Юрия Шатунова — Светлане Чумаковой, о чём Разин в своём обращении не упомянул.

Дело Разина пахнет керосином?

Что значит, что Разин объявлен в розыск?

Это означает, что по его адресу и имени ведется проверка для возможного ареста или привлечения к ответственности.

Можно ли обжаловать включение в базу розыска?

Да, адвокаты могут подать заявление в суд для оспаривания постановления о включении.

Как защищать права на музыку и товарные знаки за границей?

Через официальную регистрацию авторских прав, заключение международных договоров и сотрудничество с зарубежными юридическими органами.

Исторический ракурс

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году и стала феноменом советской эстрады. Авторские права на песни часто становятся предметом споров спустя десятилетия после выпуска хитов. Международные разбирательства по защите авторских прав становятся всё более частыми для российских продюсеров и артистов.