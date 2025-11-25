Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добровинский рассказал о симпатии Брижит Бардо к русским мужчинам
Шведские фрикадельки можно готовить без духовки и охлаждения
Подкормку комнатных растений в декабре уменьшают — садовод Ольга Никонорова
Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева
Чередование стоп снижает застой лимфы — физиотерапевт Барышева
Лазер подтвердил древнюю окраску яиц динозавров — отметила Жасмина Виманн
Цены на новостройки вырастут на 10–15% при снижении ставки в 2027 году
Водоплавающие птицы гибнут на льду в Петербурге — зооспасатели
Миндальное молоко снижает калорийность спортивных завтраков — тренеры

Все разговоры перехвачены: почему объявленный в розыск Разин уверен, что Турция его не выдаст

Объявленный в розыск Разин заявил, что находится под защитой Турции
5:39
Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин прокомментировал объявление в розыск по делу о мошенничестве и рассказал о своей защите в Турции и перспективах судов.

Продюсер Андрей Разин
Фото: ВК-аккаунт Андрея Разина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Андрей Разин

Представитель группы "Ласковый май" вновь оказался в центре громкого скандала. На продюсера было заведено заочное уголовное дело за мошенничество на сумму около 500 миллионов рублей, связанное с деятельностью коллектива. После объявления в розыск он опубликовал видеообращение, где попытался объяснить свою позицию и развеять возникшие слухи.

Ситуация с уголовным делом

Разин заявил, что в настоящее время живёт в Турции и находится под государственной защитой. По его словам, турецкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против тех, кто якобы инициировал его преследование. Продюсер утверждает, что у властей Турции есть перехваченные разговоры, подтверждающие разработку мошеннической схемы. Он также упомянул, что среди подозреваемых — лица, связанные с певцом Юрием Шатуновым и автором песен Сергеем Кузнецовым.

"Сегодня СМИ опубликовали, что по липовому заявлению, который сделал непонятный человек, и Кузнецова больного возили под видом Малахова… Сделал заявление об этом в прокуратуру, и Турецкая Республика взяла меня под государственную защиту, а следствие возбудило уголовное дело", — заявил продюсер.

Версия продюсера

Андрей Разин утверждает, что дело против него сфабриковано, а настоящей целью является сокрытие незаконной продажи песен группы "Ласковый май". Он подчеркивает, что ни разу не был допрошен и что никакие следственные действия с его участием не проводились. По его словам, российские компании постепенно закрываются, а информация о Юрии Шатунове удаляется из интернет-ресурсов. Продюсер считает, что турецкая сторона будет бороться за права на музыку коллектива, включая товарный знак и наследие артиста.

Суды и права на музыку

Разин утверждает, что по существу дела, подписанного им договора с Сергеем Кузнецовым в 1992 году, все права закреплены за ним. Он не признает предъявленных обвинений, но при этом продолжает числиться в базе розыска МВД. Судебное разбирательство по делу, как сообщает продюсер, назначено на 1 декабря, хотя ранее адвокаты пытались обжаловать постановление о включении его в базу.

"Идёт война, я говорил. Никакие мне 10 лет не грозят, тем более безграмотные люди говорят, что грозит за договор, который мы составили в 92 году с Сергеем. Все права закреплены за мной как за автором во всех документах, во всех решениях суда", — заявил продюсер.

Однако следует отметить, что в августе 2024 года суд принял решение о передаче исключительных прав на хиты "Ласкового мая" вдове Юрия Шатунова — Светлане Чумаковой, о чём Разин в своём обращении не упомянул.

Советы шаг за шагом

  1. Проверять юридическую чистоту всех сделок при работе с авторскими правами на музыку.

  2. Сохранять документы и договоры, подтверждающие права на песни и товарные знаки.

  3. При спорах обращаться к квалифицированным юристам, специализирующимся на авторском праве и международных разбирательствах.

  4. Мониторить публикации и изменения в базах розыска и суда, чтобы вовремя реагировать на включение в списки.

Дело Разина пахнет керосином? 

Что значит, что Разин объявлен в розыск?
Это означает, что по его адресу и имени ведется проверка для возможного ареста или привлечения к ответственности.

Можно ли обжаловать включение в базу розыска?
Да, адвокаты могут подать заявление в суд для оспаривания постановления о включении.

Как защищать права на музыку и товарные знаки за границей?
Через официальную регистрацию авторских прав, заключение международных договоров и сотрудничество с зарубежными юридическими органами.

Мифы и правда

Миф: если дело заочное, оно не влияет на бизнес.
Правда: заочное обвинение может заморозить активы и ограничить возможности для международных сделок.

Миф: известные продюсеры автоматически защищены.
Правда: даже знаменитости должны лично контролировать права на свои произведения и юридические аспекты.

Миф: государственная защита за рубежом гарантирует полное решение проблемы.
Правда: защита ограничена юрисдикцией страны и требует взаимодействия с российскими органами.

Три интересных факта

• Андрей Разин известен как продюсер легендарной группы "Ласковый май".
• Заочное уголовное дело связано с мошенничеством на 500 миллионов рублей.
• В августе 2024 года исключительные права на песни "Ласкового мая" суд передал вдове Юрия Шатунова.

Исторический ракурс

  1. Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году и стала феноменом советской эстрады.

  2. Авторские права на песни часто становятся предметом споров спустя десятилетия после выпуска хитов.

  3. Международные разбирательства по защите авторских прав становятся всё более частыми для российских продюсеров и артистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Миндальное молоко снижает калорийность спортивных завтраков — тренеры
Внутреннее утепление стен помогает снизить счёт за отопление
Зафиксировали возможную жидкую воду под льдами Марса — ученый Гарет Морган
Увлажнение и праймер увеличивают стойкость помады в течение дня
Гендиректор "Циан" заявил о планах увеличить доходы в 4 раза к 2030
Захарова усомнилась в искренности слов Пугачёвой о службе Родине
Актриса Хендерсон рассказала о кастинге на роль плаксы Миртл
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Декабрьское цветение азалии увеличило расход питательных веществ — агрономы
Ледяная плёнка под снегом создала цепные аварии — дорожные службы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.