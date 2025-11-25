Подарок для Собчак обернулся слезами: в семье Киркорова вспыхнул неожиданный конфликт

Киркоров расстроил дочь, подарив клатч Собчак, а не ей

История с детской обидой в звёздной семье быстро стала обсуждаемой темой: Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, резко пережила тот момент, когда желаемый подарок оказался предназначен не ей, а журналистке Ксении Собчак. На первый взгляд — семейная мелочь, но в реальности она затронула куда более глубокий пласт отношений между родителем и ребёнком, который растёт в мире брендов, публичности и внимания. Эпизод, описанный в СМИ, стал поводом поговорить о том, как формируются ожидания, почему дети болезненно реагируют на "несправедливость" и что может помочь восстановить доверие.

Детская обида

По данным Telegram-канала "Свита короля", девочка несколько дней избегала общения с отцом после того, как тот преподнёс дорогой клатч не ей, а Ксении Собчак. В окружении артиста подтвердили, что Алла-Виктория давно мечтала об этой вещи. В семье Киркорова брендовые аксессуары давно не редкость: артист часто дарит дочери дизайнерские сумки, и у школьницы уже собралась небольшая коллекция.

Однако на этот раз подарок ушёл "не по адресу", что и стало причиной эмоционального всплеска.

"Алла-Виктория сперва кричала, что папа её не любит, потом плакала. Филипп пробовал успокаивать, говорил, что у неё прекрасные вещи, что в её возрасте ещё рано носить то, что носят взрослые тёти, но это её лишь разозлило", — рассказали в окружении артиста.

По сообщениям, дочь смягчилась только после обещания отца порадовать её щедрым новогодним сюрпризом.

Три интересных факта

Многие модные дома создают мини-версии сумок специально для детей. Психологи отмечают: чувство собственности у ребёнка формируется примерно с 6—8 лет. Подарки становятся важными символами, если связаны с тёплыми семейными моментами.

Исторический контекст

В мире шоу-бизнеса тема подарков давно является частью публичного имиджа артистов. Истории о роскошных сюрпризах знаменитостей регулярно попадают в СМИ. Традиция собирать дизайнерские аксессуары появилась у многих звёздных семей ещё в 2000-х и постепенно стала нормой.