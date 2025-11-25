Рингтон, который превратился в девиз: как одна фраза детей определила судьбу Охлобыстина

Актёр Иван Охлобыстин честно признался о том, как он ощущает себя в роли дедушки. В 2025 году в семье появился третий внук, и, по словам артиста, он уже мысленно готовится к встрече с четвёртым малышом. В интервью изданию "Страсти" он рассказал, как справляется с радостью большого семейства и с нагрузкой, которая неизбежно сопутствует такой численности близких.
Охлобыстин подчеркнул, что обожает своих детей и внуков, однако плотный рабочий график не позволяет видеться так часто, как ему хотелось бы. Он признаётся, что финансовая сторона жизни большой семьи требует постоянного включения, а потому отдыхать практически некогда.
"Я очень рассчитываю на четвёртого внука… Содержать такое количество детей и внуков — это, конечно, бездонная яма. Её невозможно заполнить", — сказал Иван Охлобыстин.
Рассказав о рингтоне, который когда-то записали его дети — "Папулечка, любименький, пора косить бабло", — он с улыбкой отметил, что эта фраза стала своеобразным девизом его трудовой жизни.
Третьего внука актёру подарила его дочь Евдокия. Мальчика назвали Ноем, и он стал вторым ребёнком в ее семье. Охлобыстин с теплотой говорит о каждом из наследников и в интервью подчеркнул: любовь для него всегда на первом месте, как бы ни был загружен график.
Участие дедушек в воспитании улучшает когнитивное развитие детей.
Люди, активно общающиеся с большой семьёй, реже чувствуют одиночество.
Семейные ритуалы — лучшие "якоря" памяти для детей и внуков.
Роль дедушки и бабушки на протяжении веков менялась. Если раньше старшее поколение активно участвовало в воспитании и быте, то сегодня у многих пожилых людей насыщенная работа, собственные проекты и активный образ жизни. Это делает отношения более гибкими и строящимися на эмоциональном выборе, а не на обязательстве.
