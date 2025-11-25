Жена Стаса Михайлова рассказала о судьбоносной встрече: как концерт 2006 года изменил её жизнь

Супруга певца Стаса Михайлова Инна Канчельскис рассказала о знакомстве с артистом, которое произошло 19 лет назад. Бизнесвумен опубликовала пост в социальной сети Instagram*.

По её словам, встреча с будущим мужем оказалась судьбоносной. Она произошла после концерта Михайлова, на который Канчельскис приехала в ноябре 2006 года.

"Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. 19 лет со дня знакомства… Судьбоносная встреча состоялась 25 ноября 2006 года на концерте Стаса", — написала Инна Канчельскис.

До брака с Михайловым она 15 лет состояла в отношениях с футболистом Андреем Канчельскисом. От того брака у неё остались двое детей — дочь Ева и сын Андрей.

Семья Михайловых также воспитывает двух общих дочерей — 16-летнюю Иванну и 13-летнюю Марию. Пара сохраняет отношения на протяжении многих лет.

