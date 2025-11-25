Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки царапают мебель ради маркировки и ухода за когтями — специалисты
Арнольд Шварценеггер устроил кинопоказ для ветеранов
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
Грунт с обратной стороны Луны оказался похожим на земные грунты — New-Science

Международный скандал: почему звезду Дома-2 Андрея Чуева обвинили в мошенничестве

После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
5:13
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев и партнёры оказались в центре международного скандала из-за мошенничества с частной школой в ОАЭ, пострадали родители и преподаватели.

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев
Фото: ВК-аккаунт Андрея Чуева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев

Чуев, известный по телестройке, снова оказался в центре внимания СМИ, но на этот раз не из-за телепроектов, а из-за обвинений в мошенничестве. По сообщениям журналистов, вместе с бизнес-партнёром Евгением Булкой он собирал средства на развитие частной "Школы будущего" в Объединенных Арабских Эмиратах. Мужчины обещали создать учебное заведение с комфортными условиями для русскоговорящих детей, а стоимость обучения начиналась от 500 тысяч до почти миллиона рублей в год.

Однако реальность оказалась далека от обещаний. Уже к сентябрю в школе начались серьёзные проблемы: отключили коммунальные услуги, а позже здание было опечатано. Общий ущерб составил почти 100 миллионов рублей. Среди пострадавших оказались не только родители, оплатившие обучение, но и преподаватели, которым обещали комфортное проживание и помощь с оформлением документов для работы в ОАЭ.

Сам Чуев заявил, что ничего не знает об обвинениях в мошенничестве.

"Нет, меня никто ни в чем не обвиняет. Если есть официальные обвинения, я буду реагировать. А если буду на каждую "бабку на лавке" реагировать, то, наверное, я действительно в чём-то виноват", — заявил он в беседе со "СтарХитом".

Арест и преследование учредителей

Ситуация усугубилась тем, что двое учредителей школы, Елена Сергеева и её дочь Лариса, были арестованы местными властями. Женщины уже имели судимости за мошенничество в России, что повышает подозрения в недобросовестности проекта. В то же время Андрей Чуев покинул страну и улетел в ОАЭ. В своем блоге он откровенно рассказал о личной борьбе с зависимостью и извинился перед подписчиками за редкие обновления.

Евгений Булка также находится за границей. Актёр сейчас в Индии, где ведёт свадебное мероприятие, остановившись в роскошном отеле Mövenpick. Судя по публикациям в социальных сетях, оба участника проекта продолжают вести активную жизнь за пределами России.

Скандалы и прошлые обвинения

Чуев приобрел известность благодаря участию в "ДОМ-2", где строил отношения с Анастасией Лисовой, Мариной Африкантовой и другими участниками шоу. Однако этот случай не первый, когда его обвиняют в мошенничестве. СМИ сообщают, что мужчина обманным путём выиграл конкурс "Человек года", а также неоднократно брал деньги у знакомых, обещая помощь в разных делах. Одним из пострадавших оказалась бывшая избранница Элина Ковальская, заплатившая Чуеву полмиллиона рублей за возможность участия в конкурсе красоты в Дубае.

Как не попасться на подобные схемы

  1. Проверять репутацию организаторов и их прошлые проекты.

  2. Изучать отзывы других участников и сотрудников.

  3. Не передавать крупные суммы без юридического оформления.

  4. Следить за официальными документами, лицензиями и разрешениями.

  5. При сомнениях — консультироваться с юристом и финансовым специалистом.

А что если…?

Если заранее проводить тщательную проверку проектов, можно избежать потерь и не попасть в ловушку мошенников. Контроль документов, отзывы сотрудников и участников помогают объективно оценить ситуацию.

Бережёного Бог бережёт

Как проверить надежность зарубежного образовательного проекта?
Нужно проверять лицензию, отзывы преподавателей и участников, официальные документы и финансовую отчетность.

Что делать, если уже перевел деньги?
Обратитесь к юристу и в правоохранительные органы, сохраняйте все квитанции и переписку.

Можно ли доверять известным людям, предлагающим проекты за границей?
Слава не гарантирует честность; важно оценивать проект по фактам, документам и отзывам.

Мифы и реальность

Миф: известные личности не могут обманывать.
Правда: репутация не всегда отражает честность, важно проверять факты.

Миф: обучение за границей всегда безопасно.
Правда: высок риск мошенничества, если нет официального подтверждения и лицензий.

Миф: дорого значит качественно.
Правда: высокая цена не гарантирует безопасности и результата.

Три интересных факта

• Андрей Чуев снова оказался в центре скандала из-за подозрительной активности в ОАЭ.
• Общая сумма ущерба от "Школы будущего" достигла почти 100 миллионов рублей.
• Двое из учредителей школы уже арестованы в ОАЭ, ранее осуждены за мошенничество в России.

Исторический ракурс

  1. Знаменитости в России нередко участвуют в сомнительных бизнес-проектах.

  2. Скандальные образовательные инициативы с участием публичных лиц появляются с начала 2000-х годов.

  3. Международное мошенничество с частными школами требует строгого контроля и проверки документов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
После 7 октября Израиль усилил блокаду палестинских городов — Дауд Матар
После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
Грунт с обратной стороны Луны оказался похожим на земные грунты — New-Science
Кроссовер Jetta VS5 порадовал салоном в стиле автомобилей Volkswagen-специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.