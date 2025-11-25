Международный скандал: почему звезду Дома-2 Андрея Чуева обвинили в мошенничестве

После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев и партнёры оказались в центре международного скандала из-за мошенничества с частной школой в ОАЭ, пострадали родители и преподаватели.

Чуев, известный по телестройке, снова оказался в центре внимания СМИ, но на этот раз не из-за телепроектов, а из-за обвинений в мошенничестве. По сообщениям журналистов, вместе с бизнес-партнёром Евгением Булкой он собирал средства на развитие частной "Школы будущего" в Объединенных Арабских Эмиратах. Мужчины обещали создать учебное заведение с комфортными условиями для русскоговорящих детей, а стоимость обучения начиналась от 500 тысяч до почти миллиона рублей в год.

Однако реальность оказалась далека от обещаний. Уже к сентябрю в школе начались серьёзные проблемы: отключили коммунальные услуги, а позже здание было опечатано. Общий ущерб составил почти 100 миллионов рублей. Среди пострадавших оказались не только родители, оплатившие обучение, но и преподаватели, которым обещали комфортное проживание и помощь с оформлением документов для работы в ОАЭ.

Сам Чуев заявил, что ничего не знает об обвинениях в мошенничестве.

"Нет, меня никто ни в чем не обвиняет. Если есть официальные обвинения, я буду реагировать. А если буду на каждую "бабку на лавке" реагировать, то, наверное, я действительно в чём-то виноват", — заявил он в беседе со "СтарХитом".

Арест и преследование учредителей

Ситуация усугубилась тем, что двое учредителей школы, Елена Сергеева и её дочь Лариса, были арестованы местными властями. Женщины уже имели судимости за мошенничество в России, что повышает подозрения в недобросовестности проекта. В то же время Андрей Чуев покинул страну и улетел в ОАЭ. В своем блоге он откровенно рассказал о личной борьбе с зависимостью и извинился перед подписчиками за редкие обновления.

Евгений Булка также находится за границей. Актёр сейчас в Индии, где ведёт свадебное мероприятие, остановившись в роскошном отеле Mövenpick. Судя по публикациям в социальных сетях, оба участника проекта продолжают вести активную жизнь за пределами России.

Скандалы и прошлые обвинения

Чуев приобрел известность благодаря участию в "ДОМ-2", где строил отношения с Анастасией Лисовой, Мариной Африкантовой и другими участниками шоу. Однако этот случай не первый, когда его обвиняют в мошенничестве. СМИ сообщают, что мужчина обманным путём выиграл конкурс "Человек года", а также неоднократно брал деньги у знакомых, обещая помощь в разных делах. Одним из пострадавших оказалась бывшая избранница Элина Ковальская, заплатившая Чуеву полмиллиона рублей за возможность участия в конкурсе красоты в Дубае.

Как не попасться на подобные схемы

Проверять репутацию организаторов и их прошлые проекты. Изучать отзывы других участников и сотрудников. Не передавать крупные суммы без юридического оформления. Следить за официальными документами, лицензиями и разрешениями. При сомнениях — консультироваться с юристом и финансовым специалистом.

А что если…?

Если заранее проводить тщательную проверку проектов, можно избежать потерь и не попасть в ловушку мошенников. Контроль документов, отзывы сотрудников и участников помогают объективно оценить ситуацию.

Бережёного Бог бережёт

Как проверить надежность зарубежного образовательного проекта?

Нужно проверять лицензию, отзывы преподавателей и участников, официальные документы и финансовую отчетность.

Что делать, если уже перевел деньги?

Обратитесь к юристу и в правоохранительные органы, сохраняйте все квитанции и переписку.

Можно ли доверять известным людям, предлагающим проекты за границей?

Слава не гарантирует честность; важно оценивать проект по фактам, документам и отзывам.

Мифы и реальность

Миф: известные личности не могут обманывать.

Правда: репутация не всегда отражает честность, важно проверять факты.

Миф: обучение за границей всегда безопасно.

Правда: высок риск мошенничества, если нет официального подтверждения и лицензий.

Миф: дорого значит качественно.

Правда: высокая цена не гарантирует безопасности и результата.

Три интересных факта

• Андрей Чуев снова оказался в центре скандала из-за подозрительной активности в ОАЭ.

• Общая сумма ущерба от "Школы будущего" достигла почти 100 миллионов рублей.

• Двое из учредителей школы уже арестованы в ОАЭ, ранее осуждены за мошенничество в России.

Исторический ракурс

Знаменитости в России нередко участвуют в сомнительных бизнес-проектах. Скандальные образовательные инициативы с участием публичных лиц появляются с начала 2000-х годов. Международное мошенничество с частными школами требует строгого контроля и проверки документов.