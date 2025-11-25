Немножко неинтересно: Елизавета Боярская объяснила, какой подарок для неё самый лучший

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елизавета Боярская заявила, что лучший подарок для неё — отдых на природе
4:44
Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская раскрыла секрет идеального подарка и рассказала, как отдых на природе помогает перезагрузить мысли и укрепить отношения.

Актриса Елизавета Боярская
Фото: ВК-аккаунт Елизаветы Боярской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Елизавета Боярская

Заслуженная артистка РФ поделилась своими представлениями о подарках и отдыхе, подчеркнув, что для нее ценнее эмоции и впечатления, чем материальные вещи. На премьере сериала "Тоннель" актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что идеальный подарок для неё — это путешествие или необычное приключение.

"Я совершенно нематериальный человек. Мне такие вещи, которые можно получить и подержать в руках, надеть на себя — немножко не интересны. Я бы хотела какое-нибудь интересное путешествие: на Алтай или на Камчатку, на Байкал. Я очень люблю путешествовать", — призналась актриса.

Для Елизаветы важно находить время для совместного отдыха с супругом, заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым. Она отметила, что поездки вдали от городского шума дают возможность полностью отключиться от будничной суеты и сосредоточиться на общении друг с другом.

"Время, проведённое вдвоём со своим мужем в очень далёком, но очень красивом месте, — большое наслаждение", — добавила она.

Любовь к природе и путешествиям

Актриса подчеркнула, что отдых на природе помогает ей не только расслабиться, но и очистить мысли. Дикие уголки страны, такие как Алтай, Камчатка или Байкал, становятся для нее источником вдохновения и эмоционального восстановления. Для Елизаветы такие путешествия ценны не только красотой пейзажей, но и возможностью отдалиться от привычного ритма жизни.

Важность совместных моментов

Боярская также призналась, что за 15 лет брака с Максимом Матвеевым им удавалось проводить отпуска вдвоем крайне редко. Совместные поездки для пары стали редкостью, поэтому каждая возможность выбраться в необычное место для них особенно ценна.

"Именно такой отдых вдалеке от крупных городов помогает очистить голову от повседневной рутины и перезагрузиться", — пояснила актриса.

Советы для организации идеального подарка-путешествия

  1. Узнать интересы и предпочтения получателя.

  2. Выбрать необычное направление — горы, реки, озера или малоизвестные уголки страны.

  3. Продумать логистику и транспорт, чтобы путешествие было комфортным.

  4. Добавить элементы приключения: поход, катание на лодках, экскурсии на природу.

  5. Подготовить памятные мелочи или фотоотчет, чтобы сохранить эмоции.

А что если…?

Если подарком станет не вещь, а совместный опыт, это укрепит отношения и оставит яркие воспоминания на долгие годы. Совместные путешествия помогают парам лучше понимать друг друга и наслаждаться моментом.

Секреты идеального путешествия

Как выбрать идеальное путешествие в подарок?
Опирайтесь на интересы человека и выбирайте необычные направления, где можно совместно провести время на природе.

Сколько стоит подготовка такого подарка?
Затраты зависят от выбранного маршрута: короткая поездка по региону — экономно, дальние путешествия могут требовать значительных расходов.

Что лучше: отдых вдвоем или с компанией друзей?
Для романтического и эмоционально глубокого отдыха лучше выбирать уединённые места вдвоем.

Мифы и реальность

Миф: лучший подарок — это дорогая вещь.
Правда: опыт и впечатления часто ценнее, чем материальные объекты.

Миф: отдых на природе скучен.
Правда: дикая природа вдохновляет, помогает расслабиться и укрепляет эмоциональное состояние.

Миф: совместные поездки не влияют на отношения.
Правда: совместные приключения укрепляют связь и создают общие воспоминания.

Три интересных факта

• Елизавета Боярская предпочитает путешествия даже вместо дорогих ювелирных украшений.
• Она ценит моменты наедине с супругом, считая их источником вдохновения.
• Путешествия на Алтай, Камчатку и Байкал позволяют полностью отключиться от городской суеты.

Исторический ракурс

  1. В советское время актёры редко делились личными предпочтениями публично.

  2. Современные знаменитости открыто говорят о своих хобби и увлечениях.

  3. Путешествия стали популярным способом поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
