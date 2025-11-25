Немножко неинтересно: Елизавета Боярская объяснила, какой подарок для неё самый лучший

Елизавета Боярская заявила, что лучший подарок для неё — отдых на природе

Актриса Елизавета Боярская раскрыла секрет идеального подарка и рассказала, как отдых на природе помогает перезагрузить мысли и укрепить отношения.

Заслуженная артистка РФ поделилась своими представлениями о подарках и отдыхе, подчеркнув, что для нее ценнее эмоции и впечатления, чем материальные вещи. На премьере сериала "Тоннель" актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что идеальный подарок для неё — это путешествие или необычное приключение.

"Я совершенно нематериальный человек. Мне такие вещи, которые можно получить и подержать в руках, надеть на себя — немножко не интересны. Я бы хотела какое-нибудь интересное путешествие: на Алтай или на Камчатку, на Байкал. Я очень люблю путешествовать", — призналась актриса.

Для Елизаветы важно находить время для совместного отдыха с супругом, заслуженным артистом РФ Максимом Матвеевым. Она отметила, что поездки вдали от городского шума дают возможность полностью отключиться от будничной суеты и сосредоточиться на общении друг с другом.

"Время, проведённое вдвоём со своим мужем в очень далёком, но очень красивом месте, — большое наслаждение", — добавила она.

Любовь к природе и путешествиям

Актриса подчеркнула, что отдых на природе помогает ей не только расслабиться, но и очистить мысли. Дикие уголки страны, такие как Алтай, Камчатка или Байкал, становятся для нее источником вдохновения и эмоционального восстановления. Для Елизаветы такие путешествия ценны не только красотой пейзажей, но и возможностью отдалиться от привычного ритма жизни.

Важность совместных моментов

Боярская также призналась, что за 15 лет брака с Максимом Матвеевым им удавалось проводить отпуска вдвоем крайне редко. Совместные поездки для пары стали редкостью, поэтому каждая возможность выбраться в необычное место для них особенно ценна.

"Именно такой отдых вдалеке от крупных городов помогает очистить голову от повседневной рутины и перезагрузиться", — пояснила актриса.

