Мария Захарова усомнилась в искренности Аллы Пугачёвой — что скрывает артистка за словами о служении Родине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе шоу "Эмпатия Манучи" подвергла сомнению искренность публичных высказываний Аллы Пугачёвой. Речь шла о доверии к словам артистки о служении Родине.
Дипломат напомнила о прошлом заявлении Пугачёвой, в котором та назвала свой брак с Филиппом Киркоровым постановочным. По мнению Захаровой, этот факт ставит под вопрос доверие к любым последующим публичным позициям певицы.
"Прошу прощения, но человек на весь мир заявил, что её брак с Филиппом Киркоровым был постановочным. И вы до сих пор ему верите? Может, перестанем быть наивными? Может, наконец, сами себе хоть признаемся, что да, есть такие люди, которые обманывают" — сказала Мария Захарова.
В противовес она привела пример своего деда-фронтовика, который, по её словам, служил стране без публичных заявлений. Захарова подчеркнула, что истинное служение не нуждается в громких словах и самопиаре.
