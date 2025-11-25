Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Захарова усомнилась в искренности Аллы Пугачёвой — что скрывает артистка за словами о служении Родине

Захарова усомнилась в искренности слов Пугачёвой о службе Родине
1:05
Шоу-бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе шоу "Эмпатия Манучи" подвергла сомнению искренность публичных высказываний Аллы Пугачёвой. Речь шла о доверии к словам артистки о служении Родине.

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Дипломат напомнила о прошлом заявлении Пугачёвой, в котором та назвала свой брак с Филиппом Киркоровым постановочным. По мнению Захаровой, этот факт ставит под вопрос доверие к любым последующим публичным позициям певицы.

"Прошу прощения, но человек на весь мир заявил, что её брак с Филиппом Киркоровым был постановочным. И вы до сих пор ему верите? Может, перестанем быть наивными? Может, наконец, сами себе хоть признаемся, что да, есть такие люди, которые обманывают" — сказала Мария Захарова.

В противовес она привела пример своего деда-фронтовика, который, по её словам, служил стране без публичных заявлений. Захарова подчеркнула, что истинное служение не нуждается в громких словах и самопиаре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
