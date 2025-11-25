Принципы Полины Гагариной в отношениях: деньги отходят на второй план

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Полина Гагарина ответила на вопрос подписчика о возможности отношений с мужчиной, не имеющим высокого дохода. Её комментарий в социальной сети вызвал живой интерес у аудитории.

Полина Гагарина
Фото: Telegram / Полина Гагарина by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Гагарина

Исполнительница пояснила, что изначально ориентируется на личностные характеристики представителей сильного пола. Финансовая составляющая, по её мнению, является производной от этих качеств.

"В мужчине мне в первую очередь интересен его ум, чувство юмора и ценности жизни. А если это всё при нём, то значит и зарабатывать такой мужчина умеет! Это неизбежный бонус ума", — заявила Полина Гагарина.

Таким образом, Гагарина акцентировала внимание на внутренних качествах партнёра, отодвинув материальный аспект на второй план. 

Певица в настоящее время находится в активном рабочем ритме, участвуя в съёмках новогодних телепрограмм. Она отметила, что подготовка к праздникам идёт полным ходом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
