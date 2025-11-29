Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь, пережившая невозможное: история Поргиной и Караченцова стала легендой при жизни

Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
4:01
Шоу-бизнес

В жизни некоторых людей встреча становится точкой, с которой вся прежняя реальность будто сменяет краски. Так произошло и у Людмилы Поргиной с Николаем Караченцовым. Их знакомство началось в творческой среде, но быстро переросло во что-то большее, хотя путь к крепкому союзу оказался непростым. История их любви много лет вдохновляет поклонников театра и кино — не идеальностью, а искренностью и стойкостью перед самыми тяжёлыми испытаниями.

Николай Караченцов
Фото: commons.wikimedia.org by Максим1625, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Караченцов

Как зарождалось чувство

Когда Людмила впервые пришла в труппу "Ленкома", она чувствовала себя застенчивой выпускницей, а Караченцов был уже артистом с именем. Актриса вспоминала о той встрече неизменно эмоционально.

"Это была любовь с первого взгляда", — говорила Людмила Поргина.

На тот момент обстоятельства мешали молодым людям приблизиться друг к другу: у неё был брак, у него — роман, но внутреннее притяжение оказалось сильнее. Спустя несколько месяцев общения Людмила призналась в своих чувствах, и признание оказалось взаимным. Она развелась, а Николай стремительно сделал предложение, хотя из-за плотного графика долго не доходило до самой свадьбы.

Первые испытания в семейной жизни

Первые годы были насыщены работой и эмоциями. Людмила ждала, что любимый найдёт время для торжества, но два года предложения оставались лишь словами. Ситуация изменилась, когда у актрисы появился настойчивый поклонник из Германии. Он был готов моментально жениться, и, рассказав об этом Николаю, Поргина фактически подтолкнула события. Этот импульс оказался решающим: Караченцов понял, что рискует потерять женщину, которую любит, и пара отправилась в ЗАГС.

Несмотря на занятость, Николай проявлял себя внимательным мужем и спустя два с половиной года стал отцом, но семейная идиллия время от времени омрачалась конфликтами, в частности, непростыми отношениями невестки и свекрови. Однажды напряжение достигло такой точки, что Людмила ушла из дома, забрав сына. Разговор по душам и честные вопросы помогли супругам вернуть доверие и снова жить вместе.

Жизнь до и после катастрофы

Настоящим переломным моментом стала автокатастрофа 28 февраля 2005 года. Караченцов спешил проститься с тёщей — женщиной, которую он очень любил. Дорога была скользкой, машина попала в яму, и удар оказался тяжёлым. Почти месяц актёр находился в коме, а черепно-мозговая травма изменила его состояние навсегда. С 2005 по 2007 год проходило сложное восстановление, и всё это время рядом оставалась Людмила, выполняя роль жены, сиделки и опоры одновременно.

Именно в этот период супруги обвенчались — решение исходило от самого актёра. 1 августа пара стояла перед алтарём, и даже в слабости Николай настоял, чтобы выдержать всю службу.

Повторные испытания

Судьба снова напомнила о себе в феврале 2017 года. В этот раз за рулём была Поргина, и хотя Николай отделался ушибами, травмы у сопровождавшей медсестры оказались серьёзнее. Людмила сильно переживала, но не догадывалась, что впереди их ждёт куда более страшная новость.

Осенью 2017-го артисту поставили диагноз — не поддающийся лечению рак лёгкого. Поргина понимала тяжесть ситуации, но боролась рядом с мужем до последнего.

"Любовь между мной и Колей — это величина постоянная", — признавалась Людмила Поргина.

В октябре 2018 года, за день до своего 74-летия, Николай Караченцов ушёл из жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
