От тайного знакомства до пышной свадьбы: история любви Александра Петрова будто создана для фильма

Александр Петров и его избранница Виктория Антонова долго не афишировали отношения, но их стремительное сближение всё равно обросло разговорами. История получилась насыщенной: внезапная свадьба, яркое торжество, реакция окружения и долгожданное пополнение в семье весной 2025 года. Разобраться в том, как развивались события, помогают лишь факты — без домыслов и догадок.

Как новость о свадьбе разделила мнения

Когда в сентябре 2023 года актёр показал фото из загса и объявил, что женился на Виктории, это стало неожиданностью даже для тех, кто давно следил за его карьерой. Он подчеркнул, что она не публична и предпочитает оставаться в тени, что подогрело интерес ещё сильнее.

Публика же была уверена, что у него и актрисы Стаси Милославской всё шло к серьёзному продолжению. Их отношения длились четыре года, поэтому резкий финал выглядел слишком внезапно. СМИ писали, что она узнала о расставании буквально в последние минуты перед регистрацией брака. Неудивительно, что новость потрясла и её близких, друзей и коллег: Кристина Асмус, Александра Бортич и Екатерина Варнава высказывали своё недоумение происходящим.

Как появилось решение расписаться

Сам Петров в интервью говорил, что всё произошло по наитию и без долгих подготовок. Он рассказывал, что даже кольцо купить не успел и вышел из положения самым простым способом.

"Кольца не было, какую-то веточку я там срезал. Я говорю: "Слушай, выходи за меня замуж". Она говорит: "Да, хорошо". Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться", — рассказывал Александр Петров.

По его словам, и сама церемония прошла в таком же духе — быстро, легко, немного сумбурно.

"У неё спрашивает человек: "Вы берёте фамилию мужа?", а мы не успели об этом поговорить. Вика такая: "Да". Мы даже не успели это обсудить", — добавлял Александр Петров.

Они познакомились в ресторане, а до свадьбы успели встретиться всего несколько раз. Прямолинейность, спонтанность и уверенность Петров объяснял тем, что почувствовал в Виктории ту самую — без сомнений.

"Когда она — понимаешь в секунду. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта", — говорил Александр Петров.

О Виктории известно немного: у неё высшее образование, она работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Фёдоровны, а в социальных сетях иногда публикует фотографии в образах модели.

Свадьба в атмосфере домашней библиотеки

Публичный выход пары состоялся в ноябре 2023 года на премьере фильма "Дворец", где снимался Петров. С ними были его мама и тёща — редкий случай, когда семья показалась в полном составе. Спустя пару недель они устроили роскошное торжество в подмосковном комплексе. На празднике присутствовало около 250 гостей: среди них Филипп Киркоров, Леонид Ярмольник и Виктор Добронравов.

Церемонию вёл актёр Андрей Фомин. Главный зал украсили под старинную библиотеку — с книжными полками, между которыми скрывалась потайная дверь. Именно через неё молодожёны эффектно появились перед гостями.

Во время клятв Петров сделал неожиданный жест: снял рубашку и показал временное тату "Виктория Петрова". Подарок друзей — щенок лабрадора — стал символичным: Александр назвал собаку Тэшкой, вдохновившись танком Т-34 и одноимённым фильмом, где он играл главную роль.

Как супруги объявили о пополнении

18 декабря Петров и Антонова сообщили, что ждут ребёнка. На снимке, который они опубликовали, Виктория с заметным животом, а подпись актёра была лаконичной.

"Ждем тебя!" — подписал фото Александр Петров.

Фанаты поздравили пару и пожелали будущей маме лёгкой беременности. А 6 апреля 2025 года у них родился сын, которому дали имя Фёдор — спокойное, классическое и очень семейное.