Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Странные реакции собак связаны с их сверхчувствительными органами — Sciencepost
Глубокое дыхание улучшает метаболизм — тренер Аникушина
Велик риск деформации веток от мокрого снега — АиФ
Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах
Антидепрессанты перевели часть фолликулов в фазу покоя — дерматологи
Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
Красное вино и ягодные соки с ковра удаляют раствором белого уксуса
Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов

От тайного знакомства до пышной свадьбы: история любви Александра Петрова будто создана для фильма

Александр Петров называет свою жену чудом и мечтой
4:34
Шоу-бизнес

Александр Петров и его избранница Виктория Антонова долго не афишировали отношения, но их стремительное сближение всё равно обросло разговорами. История получилась насыщенной: внезапная свадьба, яркое торжество, реакция окружения и долгожданное пополнение в семье весной 2025 года. Разобраться в том, как развивались события, помогают лишь факты — без домыслов и догадок.

Александр Петров
Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Петров

Как новость о свадьбе разделила мнения

Когда в сентябре 2023 года актёр показал фото из загса и объявил, что женился на Виктории, это стало неожиданностью даже для тех, кто давно следил за его карьерой. Он подчеркнул, что она не публична и предпочитает оставаться в тени, что подогрело интерес ещё сильнее.

Публика же была уверена, что у него и актрисы Стаси Милославской всё шло к серьёзному продолжению. Их отношения длились четыре года, поэтому резкий финал выглядел слишком внезапно. СМИ писали, что она узнала о расставании буквально в последние минуты перед регистрацией брака. Неудивительно, что новость потрясла и её близких, друзей и коллег: Кристина Асмус, Александра Бортич и Екатерина Варнава высказывали своё недоумение происходящим.

Как появилось решение расписаться

Сам Петров в интервью говорил, что всё произошло по наитию и без долгих подготовок. Он рассказывал, что даже кольцо купить не успел и вышел из положения самым простым способом.

"Кольца не было, какую-то веточку я там срезал. Я говорю: "Слушай, выходи за меня замуж". Она говорит: "Да, хорошо". Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться", — рассказывал Александр Петров.

По его словам, и сама церемония прошла в таком же духе — быстро, легко, немного сумбурно.

"У неё спрашивает человек: "Вы берёте фамилию мужа?", а мы не успели об этом поговорить. Вика такая: "Да". Мы даже не успели это обсудить", — добавлял Александр Петров.

Они познакомились в ресторане, а до свадьбы успели встретиться всего несколько раз. Прямолинейность, спонтанность и уверенность Петров объяснял тем, что почувствовал в Виктории ту самую — без сомнений.

"Когда она — понимаешь в секунду. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта", — говорил Александр Петров.

О Виктории известно немного: у неё высшее образование, она работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Фёдоровны, а в социальных сетях иногда публикует фотографии в образах модели.

Свадьба в атмосфере домашней библиотеки

Публичный выход пары состоялся в ноябре 2023 года на премьере фильма "Дворец", где снимался Петров. С ними были его мама и тёща — редкий случай, когда семья показалась в полном составе. Спустя пару недель они устроили роскошное торжество в подмосковном комплексе. На празднике присутствовало около 250 гостей: среди них Филипп Киркоров, Леонид Ярмольник и Виктор Добронравов.

Церемонию вёл актёр Андрей Фомин. Главный зал украсили под старинную библиотеку — с книжными полками, между которыми скрывалась потайная дверь. Именно через неё молодожёны эффектно появились перед гостями.

Во время клятв Петров сделал неожиданный жест: снял рубашку и показал временное тату "Виктория Петрова". Подарок друзей — щенок лабрадора — стал символичным: Александр назвал собаку Тэшкой, вдохновившись танком Т-34 и одноимённым фильмом, где он играл главную роль.

Как супруги объявили о пополнении

18 декабря Петров и Антонова сообщили, что ждут ребёнка. На снимке, который они опубликовали, Виктория с заметным животом, а подпись актёра была лаконичной.

"Ждем тебя!" — подписал фото Александр Петров.

Фанаты поздравили пару и пожелали будущей маме лёгкой беременности. А 6 апреля 2025 года у них родился сын, которому дали имя Фёдор — спокойное, классическое и очень семейное.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Новости спорта
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Последние материалы
Быстрые углеводы вызвают цикл резкого подъёма и спада энергии по данным тренеров
Частое натяжение волос может вызвать их ломкость и выпадение — Bovary
Александр Петров называет свою жену чудом и мечтой
Отмечена связь синдрома заката с заболеванием — нейропсихолог Эйприл Кроуэлл
Рождественский кактус стабильно зацвёл зимой белыми формами — Mein schöner Garten
Эксперты отметили рост рисков из-за дешёвых шин в Швеции
Собаки бегут к плачущим хозяевам втрое быстрее — учёные
Информационный шум заставляет людей прерывать общение — психологи
У застройщиков растёт интерес к рынку недвижимости Донбасса — Суханов
Ким Кардашьян рассказала о результатах сканирования мозга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.