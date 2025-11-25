Юбилейный скандал: почему Садальский в гневе из-за программы Малахова о Мордюковой

Актёр Стас Садальский публично осудил программу Андрея Малахова, выпущенную к столетию со дня рождения Нонны Мордюковой. По словам Садальского, он отказался от участия в съёмках, и его опасения оправдались.

Фото: kinopoisk.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Станислав Садальский

В своём блоге артист раскритиковал содержание передачи, отметив, что юбилей великой актрисы был омрачён обсуждением её личных трагедий. Он возмутился тем, что творчеству Мордюковой не было уделено достаточного внимания.

"Хорошо, что не пошёл к Малахову на передачу, посвящённую юбилею Мордюковой, как чувствовал. Не эфир, а заупокойная служба. Почему ни слова о ролях, о работе над ними, о характере, о детстве? Где анекдоты из жизни?", — написал Стас Садальский.

Актёр также упрекнул создателей программы в игнорировании ныне живущих коллег Мордюковой по съёмочной площадке. По его мнению, их воспоминания могли бы создать полноценный портрет артистки, а не сводить рассказ к мрачным эпизодам.

Скандальный выпуск вызвал резонанс среди зрителей, многие из которых в комментариях поддержали позицию Садальского. Пользователи сочли публикацию личных дневников актрисы излишней и не соответствующей светлой памяти о её творчестве.