Трагедия звезды Не родись красивой: неосторожная фраза брата довела её до больничной койки – подробности

Юлия Такшина рассказала о болезни из-за замечания брата

Юлия Такшина рассказала в ток-шоу "Звёзды сошлись" о случае из подросткового возраста, который привел её к серьёзному заболеванию. По словам актрисы, неосторожное замечание её старшего брата Владимира о фигуре спровоцировало острую реакцию.

Брат, будучи для неё в то время большим авторитетом, во время одного из визитов домой отметил, что Юлия поправилась. Слова, которые он сам быстро забыл, оказали на 14-летнюю девочку разрушительное воздействие и привели к резкому изменению пищевого поведения.

"Меня переклинило, начала я с 56 килограммов и похудела до 39. Дистрофия второй степени у меня была. Я просто перестала есть", — заявила Такшина в эфире шоу.

На фоне экстремального похудения у будущей звезды сериала "Не родись красивой" развились серьёзные проблемы со здоровьем и психологическое расстройство. Ситуация потребовала врачебного вмешательства, и только в больнице её смогли убедить в необходимости вернуться к нормальному питанию для спасения жизни.