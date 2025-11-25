Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трагедия звезды Не родись красивой: неосторожная фраза брата довела её до больничной койки – подробности

Юлия Такшина рассказала о болезни из-за замечания брата
1:09
Шоу-бизнес

Юлия Такшина рассказала в ток-шоу "Звёзды сошлись" о случае из подросткового возраста, который привел её к серьёзному заболеванию. По словам актрисы, неосторожное замечание её старшего брата Владимира о фигуре спровоцировало острую реакцию.

Юлия Такшина
Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Такшиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Такшина

Брат, будучи для неё в то время большим авторитетом, во время одного из визитов домой отметил, что Юлия поправилась. Слова, которые он сам быстро забыл, оказали на 14-летнюю девочку разрушительное воздействие и привели к резкому изменению пищевого поведения.

"Меня переклинило, начала я с 56 килограммов и похудела до 39. Дистрофия второй степени у меня была. Я просто перестала есть", — заявила Такшина в эфире шоу.

На фоне экстремального похудения у будущей звезды сериала "Не родись красивой" развились серьёзные проблемы со здоровьем и психологическое расстройство. Ситуация потребовала врачебного вмешательства, и только в больнице её смогли убедить в необходимости вернуться к нормальному питанию для спасения жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
