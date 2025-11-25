19 лет любви разбились: Николь Кидман впервые рассказала о боли развода – что она чувствует

Николь Кидман впервые высказалась о болезненном разводе с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет совместной жизни. Редкое упоминание о личной жизни прозвучало во время её беседы с Арианой Гранде для журнала Interview.

Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

На простой вопрос певицы "Как дела?" обладательница "Оскара" ответила с намёком на переживаемые трудности. Её краткий, но ёмкий ответ раскрыл эмоциональное состояние.

"Я держусь", — заявила Кидман, косвенно подтвердив сложный период.

Актриса отметила, что работа над сиквелом "Практическая магия 2" стала для неё важной поддержкой. Съёмки с Сандрой Буллок и другими актрисами создали безопасную среду, которая помогла ей отвлечься.

По информации источника из окружения Кидман, актриса долгое время переживала из-за возможной реакции публики на новость о разводе.

"Теперь, когда всё раскрылось, Николь просто сосредоточена на том, что ждёт её впереди, и на своих девочках", — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.