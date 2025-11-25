Николь Кидман впервые высказалась о болезненном разводе с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет совместной жизни. Редкое упоминание о личной жизни прозвучало во время её беседы с Арианой Гранде для журнала Interview.
На простой вопрос певицы "Как дела?" обладательница "Оскара" ответила с намёком на переживаемые трудности. Её краткий, но ёмкий ответ раскрыл эмоциональное состояние.
"Я держусь", — заявила Кидман, косвенно подтвердив сложный период.
Актриса отметила, что работа над сиквелом "Практическая магия 2" стала для неё важной поддержкой. Съёмки с Сандрой Буллок и другими актрисами создали безопасную среду, которая помогла ей отвлечься.
По информации источника из окружения Кидман, актриса долгое время переживала из-за возможной реакции публики на новость о разводе.
"Теперь, когда всё раскрылось, Николь просто сосредоточена на том, что ждёт её впереди, и на своих девочках", — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...