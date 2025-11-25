Ксения Собчак показала свой завтрак: как телеведущая сбросила 7 килограммов

Ксения Собчак рассказала о системе питания для похудения

Ксения Собчак в своём аккаунте в Instagram* показала, из чего состоит её завтрак во время путешествий. Телеведущая рассказала, что придерживается строгой системы питания для достижения желаемой формы.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

В утренний приём пищи журналистки вошли зелёный смузи, порция свежей травы и три варёных яйца. Собчак объяснила, что такой выбор не случаен и является частью её плана.

"Отели меняются, страны тоже, а еда — никогда. Негусто, так сказать, но минус 7 кг сами себя не сделают", — прокомментировала Собчак свой рацион в видео.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ