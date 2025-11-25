Ксения Собчак показала свой завтрак: как телеведущая сбросила 7 килограммов

Ксения Собчак в своём аккаунте в Instagram* показала, из чего состоит её завтрак во время путешествий. Телеведущая рассказала, что придерживается строгой системы питания для достижения желаемой формы.
В утренний приём пищи журналистки вошли зелёный смузи, порция свежей травы и три варёных яйца. Собчак объяснила, что такой выбор не случаен и является частью её плана.
"Отели меняются, страны тоже, а еда — никогда. Негусто, так сказать, но минус 7 кг сами себя не сделают", — прокомментировала Собчак свой рацион в видео.
Ранее телеведущая призналась, что была расстроена, неожиданно осознав свой настоящий возраст. Она отметила, что пока планирует обходиться без помощи пластических хирургов, но не исключает такой возможности в будущем.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
