В цирке живём: за что Александр Розенбаум раскритиковал коллег по сцене

Розенбаум обвинил современных артистов в звёздной болезни

Певец Александр Розенбаум рассказал, почему уважение к зрителю и ежедневный труд важнее популярности и как сохранить баланс в шоу-бизнесе.

74-летний артист в очередной раз поделился своим взглядом на современный шоу-бизнес и отношение артистов к зрителю. Музыкант считает, что профессия артиста требует серьёзного подхода и ежедневной работы, а не стремления к славе ради самой славы. По его мнению, многие начинающие исполнители с приходом популярности перестают уважать аудиторию и теряют профессиональную дисциплину.

Артист и рабочий подход

По словам Розенбаума, истинный успех приходит только к тем, кто уважает свою работу и зрителя.

"Я очень дружил с Вахтангом Константиновичем Кикабидзе. Он первым мне сказал: "Саша, у нас в стране вообще нет звёзд, у нас они звездуны и звездуньи". И это так. Поэтому я советую нашим молодым актерам быть просто рабочим человеком. Только один специалист стоит у фрезерного станка, а второй — на сцене, с уважением к потребителю", — отметил исполнитель в эфире передачи "Однажды" на НТВ.

Музыкант подчеркивает, что отношение к публике должно оставаться уважительным, независимо от рейтинга или количества наград. Он неоднократно сталкивался с проявлениями "звёздной болезни" среди коллег, когда первые успехи вызывают высокомерие и желание ставить себя выше остальных.

"У нас чувак на паре конкурсов что-то спел, что-то сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но потом как ляпнет какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живём! Я в нём не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга. Никогда не беру фонограмму. Стараюсь быть с людьми вместе, не "над"", — откровенничал Александр Яковлевич.

Труд и вдохновение

Розенбаум уверен, что без постоянного труда не бывает настоящего творческого роста. Вдохновение — важная составляющая, но оно приходит только к тем, кто ежедневно вкладывает усилия.

"Вдохновение должно присутствовать. Какое-то высшее озарение творческого человека, конечно, должно быть. Но никогда муза не сядет на плечо лентяю. Сколько ни зови — не сядет. Бесполезняк. Только на трудящееся плечо может сесть", — пояснил музыкант.

Музыкант подчеркивает, что его подход не мешает уважать коллег. Он тепло отзывается о своих ровесниках и не поддается общественной критике, если речь идет о личных решениях других артистов.

Советы для молодых артистов

Относиться к работе как к профессии, а не к развлечению. Уважать публику и сохранять контакт с аудиторией. Не полагаться на фонограмму, развивать живое исполнение. Постоянно тренироваться и развивать навыки. Выстраивать дружеские отношения с коллегами без зависти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование труда → Быстрый выгорание → Ежедневные репетиции и самодисциплина. Ставить славу выше профессионализма → Потеря уважения зрителя → Акцент на качестве работы. Поддаваться общественной критике других → Потеря внутреннего комфорта → Сохранять личную позицию и границы.

А что если популярность мешает работе?

Если слава отвлекает, важно создавать личное пространство и распределять время между сценой и отдыхом. Регулярные перерывы, хобби и общение с близкими помогают сохранять баланс.

Мифы и реальность

Миф: популярность приходит без усилий.

Правда: успех — результат ежедневного труда.

Миф: фонограмма спасает любой концерт.

Правда: живое исполнение формирует доверие и уважение публики.

Миф: критика коллег всегда оправдана.

Правда: важно сохранять собственное мнение и не поддаваться на давление.

Три интересных факта

• Многие артисты, считавшиеся "звёздами", теряли популярность без постоянной работы.

• Живое исполнение повышает доверие аудитории сильнее любого шоу.

• Поддержка коллег и уважение к публике помогают формировать долгую карьеру.

Исторический ракурс

В советское время отношение к сцене строилось на дисциплине и уважении к зрителю. Классики жанра всегда сочетали труд и личное мастерство. Современные артисты часто стремятся к быстрой славе, забывая о традициях профессии.