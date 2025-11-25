Требовали не голосовать за Россию: что экс-судья Мисс Вселенная сказал о конкурсе красоты

Экс-судья "Мисс Вселенная" заявил, что за Россию не голосовали намеренно

Скандал вокруг "Мисс Вселенная — 2025" набирает обороты: участницы делятся неожиданными признаниями, а организаторы отвечают на обвинения. История обещает новые повороты.

Модель Анастасия Венза

Вокруг конкурса "Мисс Вселенная — 2025" разгорается новый виток скандалов. Истории, которые ещё недавно казались слухами, обретают подробности — и многие участницы, поклонники и даже члены жюри начинают открыто рассказывать, что происходило за кулисами. Поводом для очередного обсуждения стали признания Омара Арфуша, несколько резонансных заявлений от руководства конкурса и решение одной из участниц покинуть проект.

Что стало причиной конфликта

По словам Арфуша, его пытались склонить к определённому выбору уже за неделю до финала. Ситуация обострилась после того, как представительницей России стала 22-летняя Анастасия Венза — ей не удалось попасть в число тридцати лучших, и многие комментаторы считают, что дело не в её подготовке или выступлении, а в внешних факторах.

"За неделю до финала "Мисс Вселенная" Рауль Роша лично попросил меня не голосовать за некоторые страны, включая все африканские страны, несколько азиатских стран (включая Ливан) и некоторые европейские страны, такие как Россия, Беларуссия и Сербия, утверждая, что они столкнутся с трудностями в получении виз. Еще он добавил, что надо помнить, что "Мисс Вселенная — 2025" будет целый год путешествовать с ним на частном самолете”, — написал Арфуш.

Многие, кто раньше критиковал Вензу за недостаток харизмы на сцене, теперь высказывают поддержку, считая, что она — лишь одна из тех, кого затронула непрозрачность процесса голосования.

Вторая громкая история связана с тем, кому досталась корона.

"Мисс Мексика" — фейковая победительница. Я, Омар Арфуш, заявил вчера на канале Americain HBO за 24 часа до финала "Мисс Вселенная", что "Мисс Мексика" выиграет, потому что владелец "Мисс Вселенная" Рауль Роша ведет бизнес с отцом Фатимы Бош”, — уверял он.

Рауль Роша, в свою очередь, категорически отверг обвинения и заявил, что намерен защищать свою репутацию в суде.

Кто ещё высказался

На фоне обсуждений своё громкое решение приняла представительница Эстонии Бригитта Шабак. Она покинула конкурс, объяснив, что её ценности расходятся с принципами руководства национальной организации.

А что если…

Если подозрения участников подтвердятся, конкурсу придётся пересмотреть механизмы голосования, возможно — внедрить внешнюю независимую комиссию, как это делают крупные спортивные федерации или организаторы премий. Такой шаг мог бы вернуть доверие аудитории и партнёров — от косметических брендов до спонсоров авиаперелётов.

Мифы и реальность

Миф: победительницу всегда выбирают заранее.

Правда: прямых доказательств нет, но скандалы поднимают вопрос о прозрачности.

Миф: успех зависит только от внешности.

Правда: судьи оценивают подготовку, социальные проекты, харизму.

Миф: все конкурсы одинаковы.

Правда: у каждого — свои стандарты и требования.

Три важных факта

В некоторых странах конкурсы красоты приравнивают к социальным проектам. Национальные директоры часто работают со спонсорами напрямую. Авиаперелёты участников иногда оплачивают партнёры — от косметологических брендов до страховых компаний.

Исторический контекст

Скандалы в конкурсах красоты случались и раньше — от спорных оценок до нарушений регламента. В начале 2000-х несколько международных конкурсов уже реформировали систему голосования. Рост социальных сетей усилил влияние общественного мнения на индустрию.