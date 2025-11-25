Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не простили! Розыгрыш Дроздова обернулся проклятием для Пельша

Валдис Пельш нарвался на критику из-за розыгрыша Дроздова
1:12
Шоу-бизнес

Валдис Пельш в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией заявил, что выпуск программы "Розыгрыш" с участием Николая Дроздова спровоцировал масштабный скандал. По словам телеведущего, он и команда проекта столкнулись с беспрецедентной волной критики после выхода эфира.

Валдис Пельш
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валдис Пельш

Пельш рассказал, что зрители сочли розыгрыш в адрес знаменитого зоолога недопустимым. Реакция аудитории была настолько жёсткой, что некоторые требовали никогда больше не повторять подобного.

"Самый негативный по отзывам был розыгрыш Николая Николаевича Дроздова. Выяснилось, что разыгрывать дядю Колю нельзя. Зритель нас назвал тварями кончеными и [потребовал], чтобы больше такого никогда не было", — отметил Пельш.

Ведущий пояснил, что причина такой реакции кроется в уникальном статусе Дроздова. Он отметил, что Николай Николаевич является настолько обаятельным и милым человеком, что подобные шоу с его участием публика не принимает.

Выпуск с розыгрышем, в котором герою устроили пробку из спецтранспорта, вышел на Первом канале ещё в 2007 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
