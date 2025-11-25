Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Гай Германика о разводе с Денисом Молчановым: почему не сложилась православная семья

Валерия Гай Германика назвала причину развода
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале "Света вокруг света" назвала основную причину развода с Денисом Молчановым. По словам режиссёра, их союз не соответствовал изначально задуманным идеалам.

Валерия Гай Германика
Фото: Telegram by Telegram-канал Валерии Гай Германики, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Гай Германика

Гай Германика призналась, что они с мужем не справились с построением православной семьи. Она изначально рассматривала эту модель как идеальную форму брака.

"Мы развелись, в том числе потому что мы очень плохие православные. Мы договорились строить православную семью, как я её представляю себе, это самая идеальная форма правления, когда тебе муж и друг, и брат, и любовник", — пояснила Валерия Гай Германика в интервью.

Режиссёр добавила, что в такой модели отношений мужчина должен относиться к жене с особой бережностью.

Эта беседа состоялась вскоре после того, как Гай Германика стала бабушкой — её старшая дочь родила девочку около полугода назад.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
