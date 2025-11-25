Золотой ребёнок с норковых пелёнок: Виктория Боня назвала сумму обучения дочери в Европе

Виктория Боня призналась, что отдаёт за обучение дочери более 7 млн рублей

Модель Виктория Боня рассказала, сколько стоит элитное европейское образование и почему она не жалеет денег на обучение дочери Анджелины.

Анджелина Смерфит, дочь Бони, в последние годы привлекает внимание не только благодаря матери, но и собственным проектам. Несмотря на юный возраст, девочка уже участвует в рекламных съёмках, получает предложения от брендов одежды и косметики для подростков и параллельно учится в престижной школе. На фоне растущего интереса к семье Бони многие стали задаваться вопросом, во сколько обходится образование наследницы медиаперсоны.

Где учится Анджелина и почему это стоит так дорого

По словам Виктории, обучение организовано в частной европейской школе, которая практикует индивидуальный подход и расширенную программу. Мать не скрывает: расходы значительные.

"Она не из дешевых. Обучение выходит в год около 80 000 евро (это примерно 7,2 миллиона рублей по текущему курсу — прим. ред.) с частными уроками и дополнительными занятиями", — отметила Виктория.

Программа действительно насыщенная: иностранные языки, спортивные секции, проектные занятия, а также дополнительные курсы по выбору — от цифровых медиа до искусства. Для Европы это нормальная практика в школах подобного уровня, где ставка делается на развитие гибких навыков.

Жизнь в переездах

Несмотря на основное место проживания в Монако, Анджелина часто путешествует по миру, где у неё друзья, мероприятия, съёмки. Вика поделилась сценой из повседневной жизни дочери:

"Вот она, молодость. Я так уже давно не умею… Вы не представляете, просто в шесть утра Энджи пошла встречаться со своими подружками, которые сегодня уезжают в какой-то летний лагерь", — говорила Виктория.

Во время приездов в РФ Анджелина появляется с мамой на светских событиях, где неизбежно получает много внимания. Однако девочка не стремится к публичности и прямо говорит об этом:

"Когда я выхожу на улицу, все просят сфотографироваться со мной. Я отвечаю, нет. Я не хочу быть популярной", — рассуждала девочка.

Сколько приносит реклама

Несмотря на нежелание становиться публичной фигурой, реклама остаётся частью её жизни.

"Она заработала вчера 1600 долларов за рекламу", — откровенничала Боня.

Виктория честно признаётся, что иногда сотрудничество требует переговоров: если дочь сопротивляется съёмкам, мама напоминает о дисциплине — и часто это работает.

А что если ребёнок не хочет быть публичным?

Если подросток растёт в медийной семье, но стремится к обычной жизни, психологи советуют снижать уровень экспозиции и деликатно обсуждать участие в съёмках. В случаях, когда работа приносит доход, важно объяснять принципы ответственности и выбора.

Советы родителям

Как выбрать частную школу в Европе?

Оцените программу, инфраструктуру, дополнительные курсы и атмосферу. Полезно посетить кампус лично.

Сколько стоит обучение в Монако?

В среднем 50 000-90 000 евро в год, включая дополнительные занятия.

Что лучше: онлайн-обучение или офлайн?

Для мобильных семей подходит онлайн-формат, но для полноценной социализации офлайн-школы предпочтительнее.

Мифы и реальность

Миф: дорогая школа гарантирует успех.

Правда: успех зависит от характера, поддержки семьи и интересов ребёнка.

Миф: в частных школах нет нагрузки.

Правда: программы там зачастую сложнее.

Миф: все известные родители хотят, чтобы дети были публичными.

Правда: многие, как в случае Анджелины, стремятся к приватности.

Три факта

• Многие европейские школы требуют портфолио достижений.

• Популярные подростки в соцсетях всё чаще выбирают непубличные профессии.

• Сервисные пакеты "учёба + ресепшн-поддержка" востребованы у семей, живущих на две страны.

Исторический контекст: известные семьи и образование детей

Наследники многих европейских предпринимателей обучались в пансионах Англии. В начале 2000-х родители активно отправляли детей в международные школы Швейцарии. Сегодня акцент сместился к школам, комбинирующим офлайн и digital-формат.