Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощные пюре лучший вариант гарнира для рыбы
Валдис Пельш нарвался на критику из-за розыгрыша Дроздова
Редкое цветение Rafflesia hasseltii зафиксировано на Суматре — ботаник Андрикихата
Лиза Боярская заявила об обязанностях артиста
Численность аксолотля в Сочимилько упала с 6000 до сотни особей — Lemagdesanimaux
Издержки производства увеличили стоимость икры — менеджер по продажам Семёнов
Сахар вызывает потерю упругости кожи по данным дерматолога Элизабет Бахар Хаушманд
Виктория Боня призналась, что отдаёт за обучение дочери более 7 млн рублей
Верховный суд должен защитить покупателей жилья от мошенников — депутат Бессараб

Принципиальная позиция: почему участница Мисс Вселенная отказалась от престижного титула

Участница "Мисс Вселенная" Оливия Ясе отреклась от своего титула
4:12
Шоу-бизнес

Несколько участниц мировых конкурсов красоты неожиданно отказались от своих титулов, объяснив решение личными ценностями. Разбираемся, что стоит за этим и как меняется индустрия.

Мисс Вселенная
Фото: ВК-аккаунт конкурса Мисс Вселенная by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мисс Вселенная

Участие в мировых конкурсах красоты давно перестало быть просто выходом в вечернем платье. Теперь это полноценные социальные миссии, нагрузки, договоры, ожидания и громкие решения. История Оливии Ясе, представившей Кот-д'Ивуар на "Мисс Вселенная — 2025", стала одним из таких поворотных моментов. Девушка вошла в пятёрку лучших, получила титул "Мисс Вселенная Африка и Океания", но спустя несколько дней публично отказалась от него. Её заявление вызвало дискуссии о ценностях, правилах конкурса и личных принципах участниц.

Что произошло и почему отказ вызвал резонанс

Оливия Ясе выступила на финале в Таиланде 21 ноября и заняла четвертое место. Спустя несколько дней она опубликовала в соцсетях сообщение, в котором объявила, что отказывается от титула. В её посте прозвучали ключевые мотивы — верность собственным убеждениям, желание развиваться по-своему и отказ от дальнейших отношений с комитетом.

"Будучи представительницей Кот-д'Ивуара на конкурсе "Мисс Вселенная — 2025" в Бангкоке, я на собственном опыте убедилась, что способна добиваться великих целей, несмотря на трудности. Но чтобы продолжать идти по этому пути, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинству, совершенству и равным возможностям — это мои главные ориентиры", — написала Ясе.

Комитет "Мисс Кот-д'Ивуар" официально подтвердил её уход и сообщил, что титул и пояс будут возвращены. Похожий поступок совершила и Бригитта Шабак — "Мисс Вселенная Эстония". Она тоже ушла с поста после финала, подчеркнув, что её ценности расходятся с подходом национального директора.

Как участницам конкурсов красоты готовиться к неожиданным поворотам

  1. Прорабатывать юридические аспекты участия — от контрактов до обязанностей после финала.

  2. Учитывать рабочие нагрузки: фотосессии, медийные выступления, благотворительные активности.

  3. Использовать профессиональные сервисы — коучинг, психологическую поддержку, медиатренинг.

  4. Планировать развитие вне конкурса: бренды одежды, косметика, благотворительные проекты.

  5. Поддерживать публичный имидж через соцсети и профессиональный контент.

А что если…

Если массовые отказы участниц продолжатся, индустрию могут ждать изменения: обновлённые правила, облегчённые графики, усиление поддержки психологов, переход к более социальным миссиям или даже переработка всей концепции конкурсов.

Мифы и реальность

Миф: Титул гарантирует безоблачную карьеру.
Правда: Всё зависит от личной стратегии и качества менеджмента.

Миф: Красота — главный фактор.
Правда: Судьи часто оценивают миссию, проекты, коммуникацию.

Миф: Участницы обязаны выполнять любые требования.
Правда: Любые обязанности прописаны только в контракте.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах подготовка к конкурсу сопровождается обязательными курсами риторики.

  2. Ряд брендов выбирают финалисток как амбассадоров ещё до финала.

  3. Современные конкурсы всё чаще акцентируют внимание на социальных проектах, а не только на внешности.

Исторический контекст

  1. Появление глобальных конкурсов в середине XX века сформировало новую медиаиндустрию.

  2. В 1990-е годы участницы стали активнее участвовать в благотворительности.

  3. В 2020-х произошло смещение фокуса на ценности и личную миссию, что и приводит к таким случаям, как уход Ясе и Шабак.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Наука и техника
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Последние материалы
Яркие цвета и избыток света в спальне ухудшают качество сна — декоратор Уэлч
Движение за плугом обеспечило максимальное сцепление — автоэксперты
Изменение климата пробуждает замороженные микробные системы
Валерия Гай Германика назвала причину развода
Британия ищет способы удешевить строительство АЭС — BBC
Сухой нос как признак жара у кошек — ветеринарный эксперт Мила Бусаргина
Операторы "Переходного возраста" снимут новый сериал
Обжарка помидоров усиливает аромат томатного супа из 5 ингредиентов — Simplyrecipes
Недостаток восстановления снижает эффективность тренировок врачи
Участница "Мисс Вселенная" Оливия Ясе отреклась от своего титула
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.