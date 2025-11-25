Принципиальная позиция: почему участница Мисс Вселенная отказалась от престижного титула

Участница "Мисс Вселенная" Оливия Ясе отреклась от своего титула

Несколько участниц мировых конкурсов красоты неожиданно отказались от своих титулов, объяснив решение личными ценностями. Разбираемся, что стоит за этим и как меняется индустрия.

Участие в мировых конкурсах красоты давно перестало быть просто выходом в вечернем платье. Теперь это полноценные социальные миссии, нагрузки, договоры, ожидания и громкие решения. История Оливии Ясе, представившей Кот-д'Ивуар на "Мисс Вселенная — 2025", стала одним из таких поворотных моментов. Девушка вошла в пятёрку лучших, получила титул "Мисс Вселенная Африка и Океания", но спустя несколько дней публично отказалась от него. Её заявление вызвало дискуссии о ценностях, правилах конкурса и личных принципах участниц.

Что произошло и почему отказ вызвал резонанс

Оливия Ясе выступила на финале в Таиланде 21 ноября и заняла четвертое место. Спустя несколько дней она опубликовала в соцсетях сообщение, в котором объявила, что отказывается от титула. В её посте прозвучали ключевые мотивы — верность собственным убеждениям, желание развиваться по-своему и отказ от дальнейших отношений с комитетом.

"Будучи представительницей Кот-д'Ивуара на конкурсе "Мисс Вселенная — 2025" в Бангкоке, я на собственном опыте убедилась, что способна добиваться великих целей, несмотря на трудности. Но чтобы продолжать идти по этому пути, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинству, совершенству и равным возможностям — это мои главные ориентиры", — написала Ясе.

Комитет "Мисс Кот-д'Ивуар" официально подтвердил её уход и сообщил, что титул и пояс будут возвращены. Похожий поступок совершила и Бригитта Шабак — "Мисс Вселенная Эстония". Она тоже ушла с поста после финала, подчеркнув, что её ценности расходятся с подходом национального директора.

Исторический контекст

Появление глобальных конкурсов в середине XX века сформировало новую медиаиндустрию. В 1990-е годы участницы стали активнее участвовать в благотворительности. В 2020-х произошло смещение фокуса на ценности и личную миссию, что и приводит к таким случаям, как уход Ясе и Шабак.