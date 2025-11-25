Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли
Юрий Лоза назвал вопросы программы "Что? Где? Когда?" идиотскими

Семья Уиллиса приняла решение: мозг актёра отдадут учёным — зачем это нужно

Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
1:00
Шоу-бизнес

Семья Брюса Уиллиса приняла решение о посмертном донорстве мозга актёра для научных исследований. Как сообщает The WP Times, эту инициативу озвучила его жена Эмма Хеминг-Уиллис.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Решение было эмоционально сложным, но необходимым для продвижения в изучении лобно-височной деменции. Именно с этим диагнозом Уиллис завершил актёрскую карьеру в 2022 году.

"Это поможет учёным в исследовании лобно-височной деменции. Возможно, однажды это поможет другим семьям", — пишет Эмма в своих мемуарах.

Лечения от этого заболевания на сегодняшний день не существует. Состояние актёра потребовало переезда в специально оборудованный дом с круглосуточным уходом.

Этот шаг, по словам Эммы, был сделан в том числе для их общих дочерей. Семья надеется, что их личный вклад ускорит поиски лечения тяжёлой болезни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Наука и техника
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Экономика и бизнес
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Последние материалы
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли
Юрий Лоза назвал вопросы программы "Что? Где? Когда?" идиотскими
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.