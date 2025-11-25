Семья Брюса Уиллиса приняла решение о посмертном донорстве мозга актёра для научных исследований. Как сообщает The WP Times, эту инициативу озвучила его жена Эмма Хеминг-Уиллис.
Решение было эмоционально сложным, но необходимым для продвижения в изучении лобно-височной деменции. Именно с этим диагнозом Уиллис завершил актёрскую карьеру в 2022 году.
"Это поможет учёным в исследовании лобно-височной деменции. Возможно, однажды это поможет другим семьям", — пишет Эмма в своих мемуарах.
Лечения от этого заболевания на сегодняшний день не существует. Состояние актёра потребовало переезда в специально оборудованный дом с круглосуточным уходом.
Этот шаг, по словам Эммы, был сделан в том числе для их общих дочерей. Семья надеется, что их личный вклад ускорит поиски лечения тяжёлой болезни.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...