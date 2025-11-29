Дом вместо дворца, пельменная вместо банкетного зала: эти звёзды сломали свадебные традиции

Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной

О свадебных торжествах знаменитостей обычно складывается одно устойчивое представление: много гостей, декора, шума и счетов с внушительными цифрами. Но некоторые звёзды предпочли совсем другой путь — спокойные, по-домашнему уютные церемонии, где главными были эмоции, а не масштаб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадебный букет

Истории тихих праздников

Виктория Складчикова

В прошлом году в шоу "Вопрос ребром" юмористка рассказала поклонникам, что вышла замуж, но удивление вызвало не признание, а способ, которым всё прошло. Вместо роскошного зала — арендованный столик в пельменной, семь гостей и поход в баню после росписи.

"Уж очень забавно выглядит эта ситуация", — говорила Виктория Складчикова.

С учётом её чувства юмора поклонники до сих пор спорят, была ли свадьба именно такой или это часть фирменной иронии.

Майли Сайрус

Роман певицы и Лиама Хемсворта переживал немало расставаний, но в конце 2018 года они всё же тайно сыграли свадьбу. Дом Майли стал местом тихой церемонии: несколько близких людей, простое белое платье и спокойная атмосфера. Но спустя семь месяцев пара рассталась.

Робин Райт

Свадьба звезды "Карточного домика" и Климента Жиро прошла летом 2018-го во Франции. О ней стало известно случайно, когда дочь актрисы опубликовала фото молодожёнов. Позже агент подтвердил: церемония была небольшой и предельно сдержанной. В 2022 году появилось сообщение, что Райт подала на развод.

Кристен Белл

Актриса и Дэкс Шепард поступили ещё проще — заглянули в муниципалитет и расписались. Без платья, декора, фотографов. Всего 142 доллара расходов, немного друзей, скромное чаепитие. Наряды — чёрные, макияж и причёска сделаны самой Кристен. Пара до сих пор вместе и тепло вспоминает тот день.

Кэмерон Диаз

Актриса, никогда не тяготевшая к пафосу, устроила тихую свадьбу во дворе собственного дома. Бенджи Мэдден и несколько близких друзей создали атмосферу уютного пикника, а не помпезного шоу.

Кира Найтли

Найтли давно известна нелюбовью к избытку внимания. Свадьбу с Джеймсом Райтоном они провели во Франции, в доме её родителей. Вместо роскошного наряда — старое любимое платье и простые туфли. Гостей было совсем немного.

Меган Фокс

Тихое гавайское побережье, сын Брайана Остина Грина и священник — такой минималистичной свадьбой актриса отметила важный день. В 2021 году пути супругов разошлись.

Анфиса Чехова

Телеведущая согласилась на свадебную церемонию лишь после рождения сына. Молодожёны и их малыш стали единственными участниками события. Несколько лет спустя пара рассталась.

Кристина Асмус

Асмус и Гарик Харламов выбрали максимум уединения. Они тайно расписались, сходили в ресторан и отправились гулять по городу. Никаких камер, вспышек и шума. В 2020 году стало известно об их разводе.

Мифы и правда

• Миф: свадьба должна быть дорогой.

Правда: душевная церемония может обойтись в минимальную сумму.

• Миф: без толпы гостей — "не праздник".

Правда: искренность создают эмоции, а не количество людей.

• Миф: простая свадьба выглядит бедно.

Правда: минимализм — это стиль, который выбирают многие звёзды.

Интересные факты

Многие голливудские пары выбирают чёрные наряды для камерных свадеб. Домашние церемонии набирают популярность — они проще в организации. Минимальные свадьбы чаще всего проходят в будни.