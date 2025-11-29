Три любви Венсана Касселя: как судьба каждый раз приводила актёра к новой главе жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В судьбе Венсана Касселя было три главных романа
Шоу-бизнес

Венсан Кассель давно стал фигурой, вокруг которой кипят эмоции: каждая его роль вызывает интерес, а личная жизнь не остаётся в тени. Его отношения — это не череда громких романов, а путь, где переплетаются страсть, творческое вдохновение и попытки понять себя через людей, которые оказывались рядом. Важные встречи, расставания и новые начала каждый раз меняли как самого актёра, так и то, как он выглядел на экране.

Венсан Кассель
Фото: commons.wikimedia.org by Saraa.kom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Венсан Кассель

История, рассказанная через людей

В жизни Касселя было несколько союзов, отражающих разные его периоды. От зрелой и мощной любви до стремления перезапустить себя и прийти к новому равновесию — каждый этап был связан с женщинами, которые становились частью его пути. Такие отношения — больше, чем заметки в прессе: это влияние на мировоззрение, настроение, карьерные решения и образ, который он создавал для зрителей.

Моника Беллуччи: союз, ставший символом

История Венсана Касселя и Моники Беллуччи началась в 1996 году на съёмках "Квартиры". Это была пара, на которую равнялись: гармоничная, красивая, удивительно синхронная. В 1999 году они поженились, а позже стали родителями двух дочерей — Девы и Леони. Их семья воспринималась как идеальный пример европейского кинематографического тандема.

Несмотря на тёплый и зрелый союз, в 2013 году они разошлись. Для многих это стало неожиданностью, но сам актёр позже не раз признавался, что именно эта глава помогла ему вырасти и понять собственные границы.

Тина Кунаки: шаг в новое время

После развода Кассель некоторое время был один, но в 2015 году его жизнь снова изменилась. На побережье Бискайского залива он встретил модель Тину Кунаки. Уже в 2018 году они поженились, а спустя год родилась их дочь Амазони. Пресса бурно обсуждала большую разницу в возрасте, но сам актёр подчёркивал, что чувствует себя обновлённым и вдохновлённым.

Их отношения нередко воспринимали как попытку начать жизнь с чистого листа — ярко, смело, без оглядки на чужое мнение. Однако в 2023 году стало известно, что пара рассталась.

Нара Баптиста: зрелое принятие

В 2023 году Кассель вновь оказался в центре внимания: его заметили в компании бразильской модели Нары Баптисты. Она строит карьеру в моде и работает с крупными агентствами. Несмотря на разницу в возрасте, отношения развивались стремительно. 7 января 2025 года у пары родился сын Каэтано — событие, которое многие расценили как спокойный, более зрелый этап личной жизни актёра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
