Оба так и не повзрослели: Родион Газманов показал фото с отцом из семейного архива

Родион Газманов считает, что его отец остаётся молодым в душе

Певец Родион Газманов опубликовал старое фото с отцом и поделился мыслями о детстве.

Певец Олег Газманов и Родион Газманов

Газманов-младший недавно разместил в соцсетях чёрно-белое фото с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым, вызвавшее волну воспоминаний у подписчиков. На снимке юные Родион и Олег кажутся почти ровесниками, а сам певец отметил забавную мысль: внутри обоих, кажется, так и не наступило полное взросление.

"Нашёл детское фото. Кажется, что это было вчера. А потом прикинул и понял: отцу тут лет меньше, чем мне сейчас. И самое смешное, что внутри мы оба, кажется, так и не повзрослели до конца. Где-то там внутри все те же двое с этой фотки", — написал 44-летний Родион.

Олег Газманов — отец троих детей, включая двух родных и одного приёмного. Родион родился в 1981 году от первого брака с Ириной Газмановой. Помимо музыкальной карьеры, он закончил Финансовую академию при правительстве РФ, работал финансовым директором крупной компании, а сегодня является лидером музыкальной группы "ДНК", активно гастролирует, пишет музыку и стихи.

Дочь Марианна, родившаяся в 2003 году во втором браке Олега с Мариной Муравьёвой, с детства увлекается музыкой благодаря отцу. Она играет на гитаре и укулеле, а танцы ей привила мама.

Приёмный сын Филипп родился в 1997 году, его биологический отец — Вячеслав Мавроди. В детстве Филипп был участником группы "Непоседы" и учился в Великобритании. После того как Олег Газманов попал под санкции ЕС, он отказался от фамилии отчима и стал носить девичью фамилию матери — Муравьёв.

Как увлечь детей творчеством

1. Демонстрируйте личный пример — участвуйте вместе в музыкальных или творческих занятиях.

2. Поддерживайте разные виды искусства: музыка, танцы, театр.

3. Поощряйте обучение инструментам и участие в коллективных проектах.

4. Создавайте домашнюю атмосферу, где ребёнок может экспериментировать.

5. Уделяйте внимание как успехам, так и маленьким достижениям, укрепляя мотивацию.

Мифы и реальность

— Миф: "Творчество детей должно быть строго направлено".

— Правда: Свобода самовыражения помогает развивать личный стиль и уверенность.

3 интересных факта

1. Родион Газманов совмещает гастроли с написанием музыки и стихов.

2. Марианна играет на двух музыкальных инструментах и занимается танцами.

3. Филипп учился за границей и изменил фамилию после введения санкций.

Исторический контекст

1. Олег Газманов — народный артист России, активная творческая карьера с 1980-х годов.

2. Родион и Марианна продолжают музыкальные традиции семьи.

3. Современные дети артистов получают возможности для творческого развития с раннего возраста, что отражает изменения в семейном и культурном воспитании.