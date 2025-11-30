Оба так и не повзрослели: Родион Газманов показал фото с отцом из семейного архива

Певец Родион Газманов опубликовал старое фото с отцом и поделился мыслями о детстве.
Газманов-младший недавно разместил в соцсетях чёрно-белое фото с отцом, народным артистом России Олегом Газмановым, вызвавшее волну воспоминаний у подписчиков. На снимке юные Родион и Олег кажутся почти ровесниками, а сам певец отметил забавную мысль: внутри обоих, кажется, так и не наступило полное взросление.
"Нашёл детское фото. Кажется, что это было вчера. А потом прикинул и понял: отцу тут лет меньше, чем мне сейчас. И самое смешное, что внутри мы оба, кажется, так и не повзрослели до конца. Где-то там внутри все те же двое с этой фотки", — написал 44-летний Родион.
Олег Газманов — отец троих детей, включая двух родных и одного приёмного. Родион родился в 1981 году от первого брака с Ириной Газмановой. Помимо музыкальной карьеры, он закончил Финансовую академию при правительстве РФ, работал финансовым директором крупной компании, а сегодня является лидером музыкальной группы "ДНК", активно гастролирует, пишет музыку и стихи.
Дочь Марианна, родившаяся в 2003 году во втором браке Олега с Мариной Муравьёвой, с детства увлекается музыкой благодаря отцу. Она играет на гитаре и укулеле, а танцы ей привила мама.
Приёмный сын Филипп родился в 1997 году, его биологический отец — Вячеслав Мавроди. В детстве Филипп был участником группы "Непоседы" и учился в Великобритании. После того как Олег Газманов попал под санкции ЕС, он отказался от фамилии отчима и стал носить девичью фамилию матери — Муравьёв.
