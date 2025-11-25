Ни холодно, ни жарко: Лоза объяснил, почему ИИ не заменят живых музыкантов и композиторов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Лоза уверен, что ИИ не сможет заменить живых музыкантов и композиторов
4:17
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза оценил способности искусственного интеллекта сочинять музыкальные произведения, но усомнился в том, что нейросети превзойдут людей в музыкальном творчестве.

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Юрий Лоза подробно объяснил, почему современные нейросети не смогут заменить настоящих композиторов и музыкантов. По его словам, искусственный интеллект — это, скорее всего, невероятно мощные вычислительные программы, способные к сложному анализу, но не обладающие эмоциями и интуицией, присущей человеку.

Примером служит работа с музыкой. Он отметил, что если четверть века назад на студии барабаны задавались фиксированным темпом, то сейчас программа сама подбирает ритм, пересчитывает темп и подстраивает любой понравившийся рисунок под нужную аранжировку. Она может исправлять ошибки в записи вокала или инструментов и быстро анализировать целые аудиофайлы. Однако говорить, что эти программы "сочиняют" или "поют", неправильно. На самом деле они выполняют огромное количество операций за секунды: анализируют задачи, синтезируют звуки и голоса, выстраивают композицию, а затем собирают всё это в музыкальное произведение.

"В результате мы получаем неограниченное количество новых песен, от которых нам ни холодно, ни жарко. Хорошая песня трогает струны души и пробивает на эмоции, а у искусственного интеллекта нет ни того, ни другого", — написал артист в соцсетях.

Как использовать ИИ в музыке

1. Определите цели: коррекция, аранжировка или эксперимент.
2. Выбирайте программы с мощным синтезом и поддержкой аудиоформатов.
3. Используйте автоматическую коррекцию вокала и инструментов.
4. Комбинируйте работу человека и ИИ для достижения эмоциональной выразительности.
5. Контролируйте финальный результат, чтобы композиция не была "пустой".

Как вдохнуть жизнь в творение ИИ

— Полная полагание на ИИ → Музыка теряет эмоции → Совмещайте автоматизацию с ручной обработкой.
— Использование устаревших программ → Ограниченные возможности → Обновляйте ПО для работы с ИИ.
— Игнорирование анализа аудио → Некорректные партии → Используйте встроенные алгоритмы контроля.

А что если…

Игнорировать потенциал ИИ? Процесс создания музыки становится медленным и рутинным, а новые идеи сложнее воплощать. Правильное использование ускоряет работу и открывает новые горизонты, но эмоциональная составляющая остаётся за человеком.

Грани возможностей

**Что реально умеет музыкальный ИИ?**
Анализировать аудиофайлы, исправлять ошибки, создавать аранжировки и синтезировать голоса.

**Можно ли полностью заменить человека в музыке?**
Нет, ИИ облегчает работу, но эмоциональное восприятие и творческое начало остаются за музыкантом.

**Какие программы лучше для домашнего продакшна?**
Современные DAW с ИИ-функциями, поддержкой MIDI и автоматической коррекцией вокала и инструментов.

Мифы и правда

— Миф: "ИИ способен сочинять музыку так, как человек".
— Правда: ИИ выполняет огромный объём операций, но эмоций и вдохновения у него нет.

3 интересных факта

1. Программы с ИИ могут синтезировать вокал почти как настоящий человек.
2. Любой аудиофайл можно адаптировать под нужный темп за доли секунды.
3. С ИИ можно создавать тысячи вариаций одной композиции за короткое время.

Исторический контекст

1. В 1990-е музыкальные программы ограничивались темпом и простыми эффектами.
2. Появление DAW с элементами ИИ открыло новые возможности для студий и домашних музыкантов.
3. Сегодня ИИ активно используется на всех уровнях музыкальной индустрии — от аранжировки до финального микса.

