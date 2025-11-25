Ни холодно, ни жарко: Лоза объяснил, почему ИИ не заменят живых музыкантов и композиторов

Юрий Лоза уверен, что ИИ не сможет заменить живых музыкантов и композиторов

Певец Юрий Лоза оценил способности искусственного интеллекта сочинять музыкальные произведения, но усомнился в том, что нейросети превзойдут людей в музыкальном творчестве.

Певец Юрий Лоза подробно объяснил, почему современные нейросети не смогут заменить настоящих композиторов и музыкантов. По его словам, искусственный интеллект — это, скорее всего, невероятно мощные вычислительные программы, способные к сложному анализу, но не обладающие эмоциями и интуицией, присущей человеку.

Примером служит работа с музыкой. Он отметил, что если четверть века назад на студии барабаны задавались фиксированным темпом, то сейчас программа сама подбирает ритм, пересчитывает темп и подстраивает любой понравившийся рисунок под нужную аранжировку. Она может исправлять ошибки в записи вокала или инструментов и быстро анализировать целые аудиофайлы. Однако говорить, что эти программы "сочиняют" или "поют", неправильно. На самом деле они выполняют огромное количество операций за секунды: анализируют задачи, синтезируют звуки и голоса, выстраивают композицию, а затем собирают всё это в музыкальное произведение.

"В результате мы получаем неограниченное количество новых песен, от которых нам ни холодно, ни жарко. Хорошая песня трогает струны души и пробивает на эмоции, а у искусственного интеллекта нет ни того, ни другого", — написал артист в соцсетях.

