Замечаю, что стареют: Роза Сябитова рассказала, как заботится о своих питомцах-долгожителях

Роза Сябитова заявила, что у неё кошки и собаки становятся долгожителями
3:26
Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова пояснила, какие райские условия создала своим четвероногим любимцам.

Кошки и собаки
Фото: Инстаграм Розы Сябитовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошки и собаки

Ведущая шоу "Давай поженимся!" рассказала о том, как заботится о своих питомцах, которые по праву могут считаться долгожителями. В её доме живут собаки и кошки, чья средняя продолжительность жизни уже превышает средние показатели: собаки обычно живут 10-13 лет, а кошки — 12-18.

Среди её питомцев ши-тцу Тери уже 15 лет, кот Василий достиг 16, а остальные животные находятся в диапазоне от 8 до 14 лет. Сябитова наблюдает за тем, как стареют её пушистые друзья, и адаптирует условия их жизни под возраст.

"Я вижу, как они стареют, и понимаю, что их организмы постепенно начинают сдавать. Поэтому, как хозяйка своих собак и котов, я побеспокоилась о состоянии их здоровья и комфорте", — пояснила Роза.

Она внесла изменения в питание, создала удобную домашнюю среду: поставила ступеньки к дивану, опустила миски на пол, заменила лежанки на более удобные и тёплые, а также чаще водит питомцев в ветеринарную клинику для профилактических осмотров.

Как создать комфорт для стареющих питомцев

1. Пересмотрите рацион, добавьте продукты, поддерживающие здоровье суставов, сердца и зубов.
2. Организуйте доступ к любимым местам в доме с минимальной нагрузкой на питомца.
3. Обновите лежанки на более мягкие и тёплые.
4. Планируйте регулярные визиты к ветеринару для контроля состояния здоровья.
5. Следите за эмоциональным состоянием животных, обеспечивайте внимание и любовь.

А что если…

Если не адаптировать среду и режим питания к возрасту питомцев, их качество жизни резко снижается, а вероятность хронических заболеваний возрастает. Сябитова подчёркивает, что важно уделять внимание каждой детали — от питания до комфортного места для отдыха.

Забота любящего хозяина

**Как понять, что питомец стареет?**
Изменение активности, снижение аппетита, ухудшение шерсти и появление проблем с суставами.

**Какие продукты лучше включать в рацион пожилых собак и кошек?**
Продукты с высоким содержанием белка, Омега-3, витамины для поддержания суставов и иммунитета.

**Как часто нужно водить старых питомцев к ветеринару?**
Рекомендуется раз в 3-6 месяцев, особенно при хронических заболеваниях.

Мифы и правда

— Миф: "Старые питомцы не нуждаются в активности".
— Правда: Лёгкая и регулярная активность помогает сохранить здоровье суставов и психику.

Исторический контекст

1. Средняя продолжительность жизни собак составляет 10-13 лет, кошек — 12-18.
2. В последние годы увеличивается число владельцев, создающих специализированные условия для пожилых питомцев.
3. Популярные телеведущие и блогеры делятся опытом ухода, вдохновляя аудиторию заботиться о долгожителях среди домашних животных.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
