Частично живут со мной: что Артём Чекалин рассказал об общении с детьми от Лерчек

Чекалин рассказал, что видится с детьми от Лерчек каждую неделю
4:08
Шоу-бизнес

Блогер Артём Чекалин рассказал о встречах с детьми от блогера Лерчек и объяснил, как поддерживает связь с наследниками во время судебного разбирательства.

Блогер Артём Чекалин
Фото: Телеграм-канал Артёма Чекалина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Артём Чекалин

33-летний Артём Чекалин, находящийся под домашним арестом, стал объектом внимания СМИ во время длительного судебного заседания. Выйдя на перекур, он оказался в окружении журналистов, однако на вопросы о бывшей супруге отвечал через адвоката.

"Артём Александрович не хочет давать комментарии по этому поводу , — отвечал за него адвокат. — Поймите правильно. Мы сейчас находимся в стадии судебного заседания. Все волнуются, ждут результатов. Дайте нам хотя бы понять, что происходит, точнее какое решение примет суд. Дальше, возможно, какие-то комментарии, не относящиеся к делу, Артём Александрович даст".

Тем не менее, Чекалин поделился информацией о детях. У него трое детей от Валерии Чекалиной, младшему из которых всего три года.

"Вижу их каждую неделю. Они живут со мной половину времени, половину — в другом доме", — признался блогер.

Напряжение в зале суда усиливалось не только из-за возможного тюремного срока, но и из-за личной жизни Лерчек. На публику она представила нового бойфренда, танцора Луиса Сквиччиарини и сообщила о шестом месяце беременности. Их знакомство с аргентинским танцором началось три года назад, когда блогер брала у него уроки танго. Слухи о романе ходили давно, а мимолетные отношения с Натаном лишь усилили внимание к личной жизни Лерчек.

Адвокат Чекалина Вадим Багатурия подчеркнул, что беременность бывшей супруги никак не повлияет на ход уголовного дела.

"На расследовании уголовного дела это никак не отразится, оно все равно будет передано в суд, — отметил Багатурия. .

Как поддерживать контакт с детьми при судебных разбирательствах

1. Согласуйте расписание встреч с детьми с другим родителем.
2. Поддерживайте эмоциональную стабильность и спокойствие во время общения.
3. Создавайте позитивные воспоминания и традиции.
4. Информируйте детей в доступной форме о происходящем, без лишних деталей.
5. При необходимости привлекайте психолога для помощи ребенку и родителям.

Эмоциональная связь и спокойствие

— Игнорирование потребностей ребенка → Эмоциональные трудности → Регулярное общение и внимание к психологическому состоянию.
— Конфликт с бывшим партнером → Стресс для всех сторон → Согласование действий через адвоката или медиатора.
— Недооценка влияния суда на семью → Недопонимание → Ознакомление с юридической практикой и правами родителей.

 А что если…

Если родители не будут поддерживать контакт с детьми, это может привести к проблемам в воспитании и эмоциональной привязанности. История Чекалина показывает, что даже при сложных судебных обстоятельствах можно сохранять связь и активно участвовать в жизни детей.

Мифы и реальность

— Миф: "После развода дети всегда страдают".
— Правда: При поддержке обоих родителей дети могут развиваться гармонично.

3 важных факта

1. У Чекалина трое детей от Лерчек: двое сыновей и дочь.
2. Младшему сыну всего три года.
3. Дележка времени с детьми помогает сохранить эмоциональные связи и поддерживать активное участие обоих родителей.

Исторический контекст

1. Артем Чекалин — известный блогер и публичная фигура.
2. Развод с Валерией Лерчек широко освещался СМИ.
3. Судебные разбирательства включают вопросы опеки и распределения времени с детьми, что часто встречается в практике медиаперсон.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
