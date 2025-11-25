Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли

Прыжок выше головы: почему Юрия Лозу вывела из себя программа Что? Где? Когда?

Юрий Лоза назвал вопросы программы "Что? Где? Когда?" идиотскими
3:34
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему он больше не хочет смотреть интеллектуальную телепередачу "Что? Где? Когда?".

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза

Автор и исполнитель хита "Плот" выразил недовольство популярной интеллектуальной игрой "Что? Где? Когда?". Несмотря на обещания не смотреть программу, он снова оказался перед экраном и был шокирован последним выпуском. По его мнению, вопросы авторов шоу порой выходят за рамки здравого смысла, вызывая недоумение у зрителей.

"Меня всегда удивляло умение авторов этого действа находить идиотские вопросы, но вчера они прыгнули выше головы. Посудите сами, можно ли предположить, что "не только искусство, но и красноречие — это молчание"?" — написал артист в социальных сетях.

Певец усомнился в том, что данное изречение принадлежит философу Цицерону.

"Вполне может быть, что фраза выдрана из контекста или была неправильно переведена. А может, древний философ просто шутил или подтрунивал над учениками, но даже не это главное. Вчера они поставили данный вопрос последним, решающим, чем изрядно удивили всех, находящихся в студии. А ведь этому издевательству над здравым смыслом уже 50 лет", — пояснил Лоза.

Как не попадаться на абсурдные вопросы

1. Анализируйте вопрос на предмет фактической достоверности.
2. Проверяйте цитаты через авторитетные источники.
3. Не стесняйтесь сомневаться в выводах, особенно если они кажутся нелогичными.
4. Используйте критическое мышление и обсуждайте сомнительные моменты с коллегами.
5. Обращайте внимание на контекст и формулировки, чтобы избежать недоразумений.

Фактчекинг превыше всего

— Слепое доверие авторам → Введение в заблуждение → Самостоятельная проверка фактов.
— Недооценка контекста цитат → Неверное понимание смысла → Уточнение источников и контекста.
— Игнорирование вопросов из-за "трудности" → Потеря шанса на развитие → Использовать каждый вопрос как тренировку критического мышления.

А что если…

Если зрители примут все утверждения программы на веру, это может создать ложное представление об истории, философии и культуре. Подход Юрия Лозы показывает, что важно сохранять здравый скепсис, не теряя интереса к интеллектуальным играм.

Мифы и реальность

— Миф: "Все вопросы шоу проверены и достоверны".
— Правда: Некоторые вопросы и цитаты могут быть вырваны из контекста или неточно переведены.

3 важных факта

1. Передача "Что? Где? Когда?" существует более 50 лет.
2. Цицерон действительно ценил красноречие, но формулировки могли изменяться в переводах.
3. Юрий Лоза известен не только как певец, но и как человек, активно обсуждающий культурные и интеллектуальные явления.

Исторический контекст

1. "Что? Где? Когда?" дебютировала в 1975 году.
2. Передача многократно модернизировалась, сохраняя основной формат интеллектуальной игры.
3. На протяжении десятилетий программа вызывает как восхищение, так и критику со стороны зрителей и экспертов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Замороженные активы России оказались финансовой миной замедленного действия
Последние материалы
Перхоть связана с дисбалансом микробов кожи головы — дерматолог Эми Макмайкл
По мере старения мышечная масса снижается естественным способом — диетолог
В Германии сокращается число пекарен, мастера уходят из отрасли — Bild
Мозг Брюса Уиллиса передадут для изучения деменции
Зимний перелив ускорил развитие гнили у комнатных растений — агрономы
Чёрная наледь на выезде из тоннелей увеличила аварийность — автоинспекторы
В Испании нашли яйца титанозавров возрастом 72 млн лет — данные палеонтологов
Нарезка кубиками ускоряет варку картофеля в два раза — повара
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли
Юрий Лоза назвал вопросы программы "Что? Где? Когда?" идиотскими
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.