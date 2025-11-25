Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вояджер-1 достиг рубежа в один световой день — NASA
Отеки часто связаны с дисбалансом в питании — нутрициолог Виктория Вишнякова
Кулинары предложили тушить голубцы в молоке для сочности
Каркасный дом в 60 кв. м стоит 1,5–1,8 млн рублей — директор НАТЭК Орехов
Возрастные показатели Роналду оценили как 28 лет — аналитики Whoop
Дочь Гай Германики рано вышла замуж под влиянием коуча
Антиоксиданты улучшают восстановление после тренировок — спортивные тренеры
Мини-парники из плёнки повышают приживаемость черенков по данным Actualno
Пеноплекс требует вентиляционного зазора при утеплении дерева

Будущий ребёнок — дома, отец — в пути: что стоит за неизбежной разлукой Курниковой и Иглесиаса

Энрике Иглесиас поедет на гастроли в Польшу в мае 2026 года
2:32
Шоу-бизнес

Российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас много лет остаются одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Их историю нередко называют кинематографичной: бурная встреча, внезапная искра и удивительная способность сохранять личное счастье вдали от шума славы. Несмотря на периодические слухи о разрыве, интерес к их союзу не угасает, особенно на фоне новостей о грядущем пополнении в семье.

Энрике Иглесиас
Фото: commons.wikimedia.org by Kapeksas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Энрике Иглесиас

Как начиналась история звёздной пары

Их знакомство случилось на съёмках клипа Escape. Организаторы ожидали простой рабочей процесс, но всё пошло иначе. Во время постановочного поцелуя певец неожиданно отказался играть сцену, эмоционально отреагировав на внешний вид теннисистки. Этот вспыльчивый момент стал отправной точкой их отношений, и у них начался бурный роман.

Со временем страсть сменилась глубоким доверием. Пара решила не превращать личную жизнь в шоу. Они не дают совместных интервью, редко появляются на красных дорожках и практически ничего не рассказывают журналистам.

Семья, дети и новый этап

В 2017 году у пары родилась двойня — сын Николас и дочь Люсия. В 2020-м свет увидела их третья дочь Мэри. Осенью 2025 года стало известно, что Анна ждёт четвёртого ребёнка, и эта новость вновь привлекла внимание поклонников со всего мира. Пол малыша пара по-прежнему хранит в тайне. По слухам, теннисистка находится на пятом месяце беременности.

Как изменился их уклад жизни

В прежние годы Анна сопровождала возлюбленного на гастролях, но с появлением детей приоритеты изменились. Теперь она больше времени проводит дома в США, полностью посвящая себя семье. А весной 2026 года пары ждёт очередная краткая разлука: Иглесиас отправится в Польшу на концерт, а Анна останется с детьми.

"Польша!!! 9 мая 2026. Билеты в предпродаже уже доступны!" — анонсировал выступление Энрике Иглесиас.

Однако это не повод делать выводы об их расставании. Энрике и Анна по-прежнему вместе, а слухи об их размолвке — это не более чем домыслы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Наука и техника
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Экономика и бизнес
Согласие супруга требуется при продаже недвижимости — Васильев.
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Вояджер-1 достиг рубежа в один световой день — NASA
Отеки часто связаны с дисбалансом в питании — нутрициолог Виктория Вишнякова
Кулинары предложили тушить голубцы в молоке для сочности
Каркасный дом в 60 кв. м стоит 1,5–1,8 млн рублей — директор НАТЭК Орехов
Возрастные показатели Роналду оценили как 28 лет — аналитики Whoop
Дочь Гай Германики рано вышла замуж под влиянием коуча
Антиоксиданты улучшают восстановление после тренировок — спортивные тренеры
Мини-парники из плёнки повышают приживаемость черенков по данным Actualno
Пеноплекс требует вентиляционного зазора при утеплении дерева
Кулинары представили замороженные десерты из ананаса — tudogostoso.com.br
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.