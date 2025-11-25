Будущий ребёнок — дома, отец — в пути: что стоит за неизбежной разлукой Курниковой и Иглесиаса

Энрике Иглесиас поедет на гастроли в Польшу в мае 2026 года

Российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас много лет остаются одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Их историю нередко называют кинематографичной: бурная встреча, внезапная искра и удивительная способность сохранять личное счастье вдали от шума славы. Несмотря на периодические слухи о разрыве, интерес к их союзу не угасает, особенно на фоне новостей о грядущем пополнении в семье.

Как начиналась история звёздной пары

Их знакомство случилось на съёмках клипа Escape. Организаторы ожидали простой рабочей процесс, но всё пошло иначе. Во время постановочного поцелуя певец неожиданно отказался играть сцену, эмоционально отреагировав на внешний вид теннисистки. Этот вспыльчивый момент стал отправной точкой их отношений, и у них начался бурный роман.

Со временем страсть сменилась глубоким доверием. Пара решила не превращать личную жизнь в шоу. Они не дают совместных интервью, редко появляются на красных дорожках и практически ничего не рассказывают журналистам.

Семья, дети и новый этап

В 2017 году у пары родилась двойня — сын Николас и дочь Люсия. В 2020-м свет увидела их третья дочь Мэри. Осенью 2025 года стало известно, что Анна ждёт четвёртого ребёнка, и эта новость вновь привлекла внимание поклонников со всего мира. Пол малыша пара по-прежнему хранит в тайне. По слухам, теннисистка находится на пятом месяце беременности.

Как изменился их уклад жизни

В прежние годы Анна сопровождала возлюбленного на гастролях, но с появлением детей приоритеты изменились. Теперь она больше времени проводит дома в США, полностью посвящая себя семье. А весной 2026 года пары ждёт очередная краткая разлука: Иглесиас отправится в Польшу на концерт, а Анна останется с детьми.

"Польша!!! 9 мая 2026. Билеты в предпродаже уже доступны!" — анонсировал выступление Энрике Иглесиас.

Однако это не повод делать выводы об их расставании. Энрике и Анна по-прежнему вместе, а слухи об их размолвке — это не более чем домыслы.