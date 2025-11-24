Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это иезуитство: что насторожило Поплавскую в идее заменить школьные звонки на песни Шамана

Школьные звонки заменили песнями Шамана — Поплавская против
2:31
Шоу-бизнес

Новость о том, что в одной из школ Нижневартовска обычные звонки на уроки сменили на музыкальные фрагменты песен Шамана, мгновенно стала обсуждаемой. Кто-то увидел в этом способ создать особое настроение, кому-то идея показалась безобидной, но актриса Яна Поплавская восприняла происходящее иначе — как пример того, как хорошая задумка превращается в источник раздражения, если её довести до крайности.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Её реакция вызвала ещё больший интерес к ситуации. Многие задумались: действительно ли музыкальные звонки помогают формировать патриотическое настроение или итог оказывается обратным?

Что стало причиной критики

Поплавская подчёркивает, что навязчивое повторение однотипной музыки редко вызывает позитивные эмоции, особенно у детей, которые ежедневно проводят в школе по несколько часов. По её мнению, чрезмерность в "патриотическом воспитании" способна привести к обратному эффекту: дети начнут воспринимать композиции артиста как раздражитель, а не как символ сплочённости.

"Заставить кого-то слушать одно и то же ежедневно с утра до вечера — это иезуитство", — приводит слова Поплавской сайт "Страсти".

Она напоминает, что даже государственный гимн звучит на радиостанциях всего два раза в сутки — чтобы не потерять своё значение и эмоциональную силу.

Почему ситуация вызывает споры

Сторонники музыкальных звонков уверяют, что инициатива возникла после школьного голосования. Ученики сами выбрали песни Шамана, чтобы сделать будни ярче. Однако критики считают, что даже при добровольном выборе стоит учитывать последствия постоянного прослушивания. Монотонное повторение, особенно в ограниченном пространстве школы, не всегда воспринимается как свобода выбора — скорее как навязанное сопровождение.

Так возникает конфликт между формальным "самостоятельным решением" и фактическим отказом от разнообразия.

Мифы и правда

Миф: музыкальные звонки автоматически формируют патриотизм или дисциплину.
Правда: реакция зависит от контекста, возраста и частоты повторов.

Миф: если ученики проголосовали, значит, проблем не будет.
Правда: даже добровольный выбор может стать навязчивым, если он однотипен.

Миф: музыка всегда улучшает настроение.
Правда: одно и то же ежедневно вызывает противоположный эффект.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
