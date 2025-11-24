Эверест расставил всё по местам: слова Пельша стали решающим аргументом в споре о восхождении Бони

Валдис Пельш заявил, что Боня сама поднялась на Эверест

История о покорении Эвереста телеведущей Викторией Боней получила неожиданное продолжение: вокруг экспедиции разгорелись бурные споры. Часть зрителей уверена, что знаменитость могла преувеличить свои возможности, другая — что сомневаться в её словах просто нечестно.

На этом фоне особенно заметно прозвучала позиция человека, который знает о высотных маршрутах больше, чем большинство. Речь идёт о Валдисе Пельше — ведущем, режиссёре и авторе крупных документальных проектов об альпинизме. Он сам поднимался на Эверест и К2, поэтому понимает нюансы высотных восхождений буквально изнутри.

В интервью Лауре Джугелии Пельш прямо указал: если Боня утверждает, что стояла на вершине, значит, она взошла туда сама. Слова ведущего приобрели особый вес, ведь им предшествует его собственная практика — суровые циклы акклиматизации, длительные переходы, тонкости страховки и ответственность команд. Его мнение стало своего рода точкой опоры в дискуссии.

"В любом случае она взошла сама. Нельзя человека занести на вершину Эвереста. Что бы там ни говорили — если Виктория Боня стояла на вершине, значит, она совершила это восхождение", — заявил Валдис Пельш.

Почему этот комментарий так важен

Эверест остаётся символом человеческой настойчивости, но и зоной риска, где любая ошибка может стоить жизни, поэтому люди, прошедшие этот маршрут, понимают: инсценировать подъём невозможно. Высота, погодные окна, работа шерпов, контроль кислорода, маркеры маршрута — всё фиксируется и проверяется.

Стоимость экспедиции Бони — 20 млн рублей — тоже стала предметом обсуждения. Она поясняла, что выбрала наиболее комфортный и безопасный формат — VIP-группу с усиленной поддержкой. Более доступные программы начинаются примерно от 6 млн рублей, но предполагают менее индивидуальный подход.

Мифы и правда

Миф: человека могут "занести" на вершину.

Правда: высота и погодные условия делают это технически невозможным.

Миф: кислород превращает восхождение в прогулку.

Правда: даже с подачей кислорода организм испытывает огромную нагрузку.

Миф: большое количество шерпов упрощает путь.

Правда: они помогают с оборудованием, но никто не сделает шаги за альпиниста.