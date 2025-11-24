Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на запчасти для китайских авто выросли на 16,3% за год — сообщил Autonews
Рыбаки ловят налима на Урале и Сакмаре возле первых льдин
Сливочный соус делает пасту мягкой и нежной
Снижение иммунной защиты при холодной погоде подтвердили врачи
Курс Ethereum вырос: торги принесли ETH ощутимый прирост по данным Binance
Естественная вентиляция теряет тягу летом — инженеры
Хлор в воде из-под крана нагружает почки домашних животных — эксперты
Майорка столкнулась с аномальной снежной бурей — климатологи
Выявили ошибки зимнего опрыскивания комнатных цветов — садовод Ольга Никонорова

Эверест расставил всё по местам: слова Пельша стали решающим аргументом в споре о восхождении Бони

Валдис Пельш заявил, что Боня сама поднялась на Эверест
2:36
Шоу-бизнес

История о покорении Эвереста телеведущей Викторией Боней получила неожиданное продолжение: вокруг экспедиции разгорелись бурные споры. Часть зрителей уверена, что знаменитость могла преувеличить свои возможности, другая — что сомневаться в её словах просто нечестно.

Валдис Пельш
Фото: commons.wikimedia.org by IrenGreen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валдис Пельш

На этом фоне особенно заметно прозвучала позиция человека, который знает о высотных маршрутах больше, чем большинство. Речь идёт о Валдисе Пельше — ведущем, режиссёре и авторе крупных документальных проектов об альпинизме. Он сам поднимался на Эверест и К2, поэтому понимает нюансы высотных восхождений буквально изнутри.

В интервью Лауре Джугелии Пельш прямо указал: если Боня утверждает, что стояла на вершине, значит, она взошла туда сама. Слова ведущего приобрели особый вес, ведь им предшествует его собственная практика — суровые циклы акклиматизации, длительные переходы, тонкости страховки и ответственность команд. Его мнение стало своего рода точкой опоры в дискуссии.

"В любом случае она взошла сама. Нельзя человека занести на вершину Эвереста. Что бы там ни говорили — если Виктория Боня стояла на вершине, значит, она совершила это восхождение", — заявил Валдис Пельш.

Почему этот комментарий так важен

Эверест остаётся символом человеческой настойчивости, но и зоной риска, где любая ошибка может стоить жизни, поэтому люди, прошедшие этот маршрут, понимают: инсценировать подъём невозможно. Высота, погодные окна, работа шерпов, контроль кислорода, маркеры маршрута — всё фиксируется и проверяется.

Стоимость экспедиции Бони — 20 млн рублей — тоже стала предметом обсуждения. Она поясняла, что выбрала наиболее комфортный и безопасный формат — VIP-группу с усиленной поддержкой. Более доступные программы начинаются примерно от 6 млн рублей, но предполагают менее индивидуальный подход.

Мифы и правда

Миф: человека могут "занести" на вершину.
Правда: высота и погодные условия делают это технически невозможным.

Миф: кислород превращает восхождение в прогулку.
Правда: даже с подачей кислорода организм испытывает огромную нагрузку.

Миф: большое количество шерпов упрощает путь.
Правда: они помогают с оборудованием, но никто не сделает шаги за альпиниста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Наука и техника
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Последние материалы
Майорка столкнулась с аномальной снежной бурей — климатологи
Выявили ошибки зимнего опрыскивания комнатных цветов — садовод Ольга Никонорова
Рак желудка на ранней стадии может маскироваться под гастрит — Черёмушкин
Москвичи гадают о предстоящей зимней погоде — синоптики успокоили
Рис для суши-торта не промывают, чтобы сохранить клейкость
Специалисты предложили способ защиты пола от грязи — Real Simple
Нормы времени планки для людей 50+ представил центр спортивной медицины
Обновлённая Lada Niva Travel рассчитана на конкуренцию с Haval Jolion- инженеры
Германия введёт льготный тариф на электроэнергию для металлургов — Еврокомиссия
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.