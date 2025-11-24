После Бали всё стало ясно: кому Дибров дарит внимание, которое раньше получала только Полина

Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода

2:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

История расставания Дмитрия Диброва и его супруги Полины неожиданно обрастает новыми подробностями. Казалось бы, их семейный союз длиной в шестнадцать лет пережил множество этапов, но в итоге супруги всё же приняли решение оформить развод. Теперь их связывает только забота о троих детях и стремление сохранить достойные условия для каждого из них. На первый взгляд, ситуация могла бы пройти спокойно, но в центре внимания оказалась новая любовь Полины — бизнесмен Роман Товстик, много лет знакомый с семьёй телеведущего.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Как развивалась история

Отношения Полины и Романа выросли на почве давнего доверия: он жил по соседству, знал семью Дибровых и однажды даже попросил Полину стать крёстной его сына. Он поддерживал её проекты, приглашал участвовать в семейных поездках, а дети часто проводили время вместе. Однако, по словам самой пары, чувства между ними вспыхнули лишь спустя годы — всего около года назад. Полина пыталась справиться с переживаниями, посещала церковь, старалась сохранить семью, но признала: эмоции оказались сильнее.

Летом она открыто сказала Дмитрию, что влюбилась. Телеведущий, хотя и был потрясён, не стал создавать враждебной атмосферы. Он не боролся за детей, не требовал реванша и даже публично не упрекал бывшую жену.

Новая глава в жизни телеведущего

В окружении Диброва уверяют, что он недолго оставался один. Знакомые отмечают: рядом с ним появилась женщина, с которой ему комфортно и спокойно. Это породило волну слухов о том, что телеведущий вошёл в новый этап жизни и позволил себе снова почувствовать тепло и внимание.

"Дмитрий сейчас встречается с многодетной вдовой. Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно", — сообщили "КП" знакомые Диброва.

По слухам, именно с ней он улетел на Бали после обсуждаемого в Сети инцидента со сценой и расстёгнутой ширинкой. Отпуск стал для телеведущего способом переключиться и отстраниться от происходящих вокруг обсуждений.