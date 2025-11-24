Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохору Шаляпину нравятся юмор и красота Олеси Иванченко
Завтраки с высоким белком снизили аппетит вечером по данным тренеров
Панад делает фрикадельки мягкими и удерживает влагу — Simplyrecipes
Тахикардия может быть связана с анемией и болезнями щитовидной железы — кардиолог
Сосновая кора, компост и джут признаны эффективными для укрытия магнолии — Malatec
Первый снег увеличил число ДТП в несколько раз по данным дорожных служб
Коллекции осени-зимы включили чёрный в ключевые тренды — ELLE
Метаболический профиль крови предсказывает болезни за годы — учёные
Эти способы легализации рынка аренды жилья рассматривают налоговики — ФНС

После Бали всё стало ясно: кому Дибров дарит внимание, которое раньше получала только Полина

Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода
2:24
Шоу-бизнес

История расставания Дмитрия Диброва и его супруги Полины неожиданно обрастает новыми подробностями. Казалось бы, их семейный союз длиной в шестнадцать лет пережил множество этапов, но в итоге супруги всё же приняли решение оформить развод. Теперь их связывает только забота о троих детях и стремление сохранить достойные условия для каждого из них. На первый взгляд, ситуация могла бы пройти спокойно, но в центре внимания оказалась новая любовь Полины — бизнесмен Роман Товстик, много лет знакомый с семьёй телеведущего.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Как развивалась история

Отношения Полины и Романа выросли на почве давнего доверия: он жил по соседству, знал семью Дибровых и однажды даже попросил Полину стать крёстной его сына. Он поддерживал её проекты, приглашал участвовать в семейных поездках, а дети часто проводили время вместе. Однако, по словам самой пары, чувства между ними вспыхнули лишь спустя годы — всего около года назад. Полина пыталась справиться с переживаниями, посещала церковь, старалась сохранить семью, но признала: эмоции оказались сильнее.

Летом она открыто сказала Дмитрию, что влюбилась. Телеведущий, хотя и был потрясён, не стал создавать враждебной атмосферы. Он не боролся за детей, не требовал реванша и даже публично не упрекал бывшую жену.

Новая глава в жизни телеведущего

В окружении Диброва уверяют, что он недолго оставался один. Знакомые отмечают: рядом с ним появилась женщина, с которой ему комфортно и спокойно. Это породило волну слухов о том, что телеведущий вошёл в новый этап жизни и позволил себе снова почувствовать тепло и внимание.

"Дмитрий сейчас встречается с многодетной вдовой. Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно", — сообщили "КП" знакомые Диброва.

По слухам, именно с ней он улетел на Бали после обсуждаемого в Сети инцидента со сценой и расстёгнутой ширинкой. Отпуск стал для телеведущего способом переключиться и отстраниться от происходящих вокруг обсуждений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Кицунэ и Ямауба: проникновение женственности в мир магии Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
На роль Святого Копья претендуют 4 реликвии — историки
Первый снег увеличил число ДТП в несколько раз по данным дорожных служб
Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода
Коллекции осени-зимы включили чёрный в ключевые тренды — ELLE
Метаболический профиль крови предсказывает болезни за годы — учёные
Эти способы легализации рынка аренды жилья рассматривают налоговики — ФНС
Кухонные ручки удерживают жир и бактерии — эксперт по гигиене Власова
Новогодние бронирования выросли до лидеров Египта и Таиланда по данным Турвизора
Президент утвердил документ о повышении безопасности на дорогах- МВД России
Право вернуть деньги за подарочный сертификат подтвердил юрист Русяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.