Главное, чтобы не траванула: Прохор Шаляпин рассказал, на ком хочет жениться

Певец Прохор Шаляпин неожиданно откровенно рассказал о будущем, деньгах и семье, показав свою жизнь без блеска и иллюзий. Он объяснил, что для него действительно важно.

Артист снова оказался в центре внимания: он откровенно рассказал о том, каким видит своё будущее, как относится к деньгам и почему не собирается стареть в одиночестве. Его признания прозвучали в эфире программы "Посиделки на Дорожном радио", и в них — много иронии, бытовой мудрости и совершенно приземлённых желаний, которые редко ассоциируются с публичными артистами.

Как Шаляпин смотрит на ближайшие годы

Артист признаётся, что его личная жизнь пока не заполнена романами. Он не скрывает: сердце свободно, а значит — пространство для новых чувств остаётся. Не исключено, что однажды он снова наденет свадебный костюм и станет отцом.

Поклонники часто спрашивают певца, как он выбирает людей, которые оказываются рядом, и что вообще для него важно в браке. На этот раз он ответил без обиняков и в своей узнаваемой манере.

"Мы не выбираем, когда родиться, когда умереть и когда жениться. Конечно, я думаю, что еще не старичок совсем, но даже если буду, найду себе молоденькую. А кто будет за мной ухаживать? Имущество ей оставлю, а она мне детишек подарит и будет присматривать за мной. Главное, чтобы не траванула раньше времени. А то была у меня одна знакомая, которой 102 года, не думала умирать и резко умерла", — сказал певец.

В этой фразе — весь Шаляпин: открытый, с юмором и почти без фильтров. Он не изображает философа, но говорит о будущем с неожиданной прямотой.

Что для него значит "богатая жизнь"

В социальных сетях артист часто показывает роскошные интерьеры, путешествия и яркие кадры со съёмок. Однако, по его словам, жизнь эта совсем не так вычурна, как может показаться со стороны.

Когда поклонники попробовали выяснить, сколько стоит подобный "гламурный быт", он ответил довольно спокойно — без попытки казаться успешнее или богаче, чем есть на самом деле.

"Я стараюсь людей не раздражать, ведь все разные. Сам жил в разных денежных условиях. Для полного счастья не надо много финансов, это точно могу сказать. Другое дело, что мы не откажемся, когда их будет побольше. В целом, на еду чтобы хватало, на ночлег", — отметил Прохор Шаляпин.

Повседневность артиста: проще не бывает

Шаляпин признаёт, что большая часть его жизни ничем не отличается от будней обычного человека. Он водит машину, сам ездит на встречи, выбирает продукты, не придерживается каких-то особенных привычек.

"Я скромный человек, иногда езжу на машине. Сейчас сам приехал за рулём. Живу как все, ем то же самое. Так спрашивают у артистов, как будто мы отличаемся от других людей", — пояснил артист.

Его отношение к собственной публичности выглядит неожиданно естественным: он не пытается строить образ "звезды", оторванной от реальности.

Шаляпин говорил о себе, но его мысли легко применить к бытовым ситуациям.

