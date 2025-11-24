Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один из самых состоятельных владельцев BTC в мире покинул рынок криптовалюты — Money
Описаны риски для питомцев от аромасвечей и духов — ветеринар Михаил Шеляков
Фаленопсис зацветает повторно при ночной температуре 10–18 °C — Actualno
Горячий воздух фена повреждает волосы и кожу головы — трихолог София Белаш
Плавание улучшает состояние организма при беременности — Ольга Виноградова
Porsche представила обновлённый 911 Turbo S мощностью 711 л.с.-автопроизводитель
Паттайя подняла цены на отдых для туристов туристические аналитики
Вода вместо антифриза приводит к повреждению двигателя — автоэксперт Петров
Газманов признался, что завышает гонорары на Новый год, чтобы не выступать

Начала нести пургу: Валдис Пельш раскрыл, из-за чего поругался с Аллой Пугачёвой

Пельш рассказал, что поругался с Пугачёвой из-за шоу "Розыгрыш"
5:00
Шоу-бизнес

История о скрытой стороне знаменитого телепроекта, который заставлял звезд нервничать, а зрителей спорить о допустимых границах юмора.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Перед зрителями шоу за кадром всегда остается куда больше, чем кажется. История о том, как популярный розыгрыш на телевидении неожиданно стал причиной неловких ситуаций и даже холодка в отношениях между артистами, демонстрирует: мир шоу-бизнеса далеко не безоблачный. Тем более когда речь идёт о знаменитостях, привыкших держать всё под контролем.

Как возникла недосказанность между Аллой Пугачевой и Валдисом Пельшем

Поводом для напряжения стала, казалось бы, безобидная просьба телеведущего. Он хотел помочь знакомому коллекционеру, который мечтал включить певицу в свой каталог. Но вместо простого ответа услышал странные объяснения.

"Она начала нести какую-то пургу, что она на даче, что это надо ехать, а она там три месяца и не может" — сказал телеведущий Валдис Пельш.

Ситуация прояснилась лишь позже — артисты рассказали ему, что Примадонна опасалась розыгрыша от команды популярного проекта.

Почему звезды боялись стать героями шоу

Телепроект строился на эффекте неожиданности, а значит, действовал жёстко. Кульминация розыгрыша должна была вызвать сильную эмоцию — иначе зрителю было бы неинтересно. Позже стало ясно: некоторые приглашенные участники реагировали спокойнее, чем ожидалось, а негатив исходил от поклонников.

Например, выпуск с телеведущим Николаем Дроздовым вызвал настоящий шквал критики.

"Зритель нас назвал "тварями кончеными" и потребовал, чтобы такого больше никогда не было", — вспомнил ведущий. —
Слишком обаятельный герой, по мнению аудитории, не подходил под формат провокационных шуток.

Как работала кухня проекта

По словам ведущего, команда строго следила за секретностью. Речь шла о дорогостоящих съёмках, где любая утечка могла сорвать эпизод. Именно поэтому даже ведущему не раскрывали список будущих героев заранее. Он узнавал подробности только постфактум. Безопасность информации была важнее удобства.

Пельш также напоминал приглашенным гостям о формате: шоу не может строиться исключительно на мягких и аккуратных моментах.

"Нельзя сделать шоу на каких-то розовых соплях", — отметил он. —
Сильные эмоции — залог высоких рейтингов.

Советы шаг за шагом: как создавать безопасные розыгрыши сегодня

  1. Продумывать сценарий так, чтобы герою не наносился психологический вред.

  2. Использовать технику "мягкого входа": сначала создавать комичную, а не опасную ситуацию.

  3. Устанавливать заранее согласованные границы — подход работает в онлайн-шоу и стримингах.

  4. Применять оборудование — скрытую камеру, петличный микрофон, стабилизатор — только в разрешенных местах.

  5. Предусматривать финальное "окно выхода" — момент, когда можно быстро прекратить розыгрыш.

А что если…

Если создать современный аналог шоу, но в онлайн-формате, используя стриминговые платформы и социальные сети, можно сделать интерактив: зрители голосуют за сценарий, а участник реагирует в реальном времени. Такой подход повышает доверие и снижает риск обиды.

FAQ

Как выбрать формат розыгрыша для проекта?
Ориентируйтесь на аудиторию и площадку: для телевидения подойдут масштабные постановки, для соцсетей — короткие и мягкие сценарии.

Сколько стоит подготовка телерозыгрыша?
От нескольких сотен тысяч рублей: учитываются аренда площадки, реквизит, техника и работа команды.

Что лучше — постановочные розыгрыши или импровизация?
Постановочный вариант надежнее: минимизирует риски и даёт предсказуемый результат.

Три факта о шоу-розыгрышах

  1. Многие комики используют аниматоров и актеров массовки, чтобы усилить эффект.

  2. Скрытые камеры нередко маскируют под бытовые предметы — динамики или лампы.

  3. Современные смартфоны позволяют снимать розыгрыши почти без профессиональной техники.

Исторический контекст

• 2000-е стали пиком популярности телешоу с розыгрышами: форматы закупали десятки стран.
• Развитие цифровых камер сделало съемки дешевле и мобильнее.
• С приходом интернет-платформ жанр сместился в сторону коротких клипов и лайтовых сценок.

В итоге история конфликта между артистами оказалась всего лишь отражением особенностей жанра — резкого, яркого, но требующего точной настройки. И пока одни участники предпочитают избегать риска, другие остаются верны духу эксперимента.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Наука и техника
Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
План Трампа поставил перед Россией задачу полного освобождения Запорожской области Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Один из самых состоятельных владельцев BTC в мире покинул рынок криптовалюты — Money
Описаны риски для питомцев от аромасвечей и духов — ветеринар Михаил Шеляков
Фаленопсис зацветает повторно при ночной температуре 10–18 °C — Actualno
Горячий воздух фена повреждает волосы и кожу головы — трихолог София Белаш
Плавание улучшает состояние организма при беременности — Ольга Виноградова
Пельш рассказал, что поругался с Пугачёвой из-за шоу "Розыгрыш"
Porsche представила обновлённый 911 Turbo S мощностью 711 л.с.-автопроизводитель
Паттайя подняла цены на отдых для туристов туристические аналитики
Вода вместо антифриза приводит к повреждению двигателя — автоэксперт Петров
Газманов признался, что завышает гонорары на Новый год, чтобы не выступать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.