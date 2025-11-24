Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая Бухта укрепила репутацию фотогеничного пляжа — туристы
В Китае показали Tank 300 Polar Edition с дизелем 2.4 и 9АКП- автопроизводитель
Россияне выбирают другой кофе, а не привычный — "Платформа ОФД"
Праздничная закуска из слоёного теста готовится за 15 минут
Цвет и текстура ногтей помогают выявлять нарушения — мастер маникюра Уайт
Неглубокую посадку плодовых деревьев рекомендовали избегать агрономы
Белковая норма снижается при сидячем образе жизни — диетологи
Уксус отлично удаляет известковый налёт в душевой кабине
Экстремальные арктические явления участились на десятки процентов — Сяньдун Чжан

Мной всегда крутили бабы: что Иван Охлобыстин рассказал о своих отношениях с женщинами

Иван Охлобыстин заявил, что им всегда манипулировали женщины
5:19
Шоу-бизнес

Почему актёр Иван Охлобыстин считает, что вся его жизнь проходит под влиянием женщин его семьи, и как эта податливость превратилась в главную ценность его дома.

Иван Охлобыстин
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Охлобыстин

Охлобыстин всегда открыто говорил о своей любви к семье, но в преддверии премьеры фильма "Письмо Деду Морозу" он ещё раз подчеркнул, как сильно его жизнь определяют близкие. В большом разговоре с проектом "Лана — спрошу!" он рассказал, что с годами не стал строже или жёстче — напротив, всё больше поддаётся новым просьбам дочерей и внуков. По словам артиста, в этом для него нет ничего удивительного: так было всегда, и он считает такое отношение частью своей природы.

Семья, которая задаёт ритм его жизни

Иван Охлобыстин признался, что всю жизнь оставался человеком мягким и восприимчивым, если дело касалось близких женщин — дочерей, жены, а теперь и внучки. Артист рассказал, что просьбам детей редко сопротивлялся: ему всегда было проще выполнить желание, чем объяснять, почему что-то невозможно.

"Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы", — цитирует слова Охлобыстина "Пятый канал". 

Эта искренность звучит не как жалоба, а как тёплое признание в том, что семья занимает центральное место в его жизни. Он подчёркивает, что податливость — не слабость, а естественная часть его характера.

"Это стихия, это мать-природа, мать-сыра Земля", — сказал артист.

По словам артиста, сейчас главной "предводительницей" семьи стала его внучка Ева. Именно она чаще всего определяет, чем он займется в ближайший час или день.

Как сохранить тёплую семейную атмосферу: пошаговые советы

  1. Уделять время каждому члену семьи. Помогают календарные напоминания, цифровые органайзеры и совместные традиции.

  2. Использовать семейные ритуалы. Чай по вечерам, прогулки, просмотры фильмов — всё это создаёт эмоциональные якоря.

  3. Фиксировать важные моменты. Фотокниги, облачные альбомы, видеозарисовки.

  4. Поддерживать связь через небольшие знаки внимания. Цветы, совместный поход в СПА, полезные мелочи вроде витаминных комплексов или домашних гаджетов.

  5. Развивать семейные интересы. Настольные игры, творческие наборы, спортинвентарь.

А что если дети требуют слишком многого

Психологи советуют мягкую, но устойчивую рамку: формулировать правила, но обязательно объяснять их смысл. Важно не подавлять инициативу ребёнка, а направлять её. Гибкость и внимание — не признак слабости. Главное — не забывать о собственных границах и ресурсе.

Внимание и подарки

Как выбрать идеальный подарок детям или внукам?
Ориентируйтесь на их интересы: наборы для творчества, настольные игры, гаджеты для учёбы, детские спортивные товары.

Что лучше — время или подарок?
Для маленьких детей и подростков бесценнее время. Но небольшие знаки внимания помогают создать ощущение заботы.

Сколько стоит семейное хобби?
Зависит от формата: кулинарные наборы или спортивный инвентарь стоят от нескольких тысяч рублей, тематические мастер-классы — от 500 до 3000 рублей.

Мифы и правда

Миф: мягкие родители растят избалованных детей.
Правда: воспитание зависит от баланса любви и границ, а не от строгости.

Миф: взрослый мужчина должен быть непоколебимым.
Правда: умение проявлять нежность — показатель эмоциональной зрелости.

Миф: внуки требуют огромных финансовых вложений.
Правда: им важнее внимание, чем дорогие покупки.

Сон и психология

Мягкий характер и открытость эмоциям часто идут рядом с повышенной чувствительностью. Чтобы сохранять эмоциональную устойчивость, важно соблюдать режим сна: не менее 7-8 часов. Семейные игры перед сном, чтение вслух или расслабляющий СПА-уход дома помогают снизить уровень стресса.

Три интересных факта

  1. Исследования показывают: дедушки, активно участвующие в жизни внуков, дольше сохраняют когнитивную активность.

  2. Семейные ритуалы — один из главных факторов психологической устойчивости подростков.

  3. Дети, выросшие в атмосфере принятия и заботы, чаще строят здоровые отношения во взрослом возрасте.

Исторический контекст

  1. Традиционно в России роль мягкого, доброго члена семьи приписывали дедушкам, которые могли позволить себе больше теплоты, чем строгие родители.

  2. В XIX веке в семьях интеллигенции специально создавали ритуалы совместного чтения, чтобы укреплять связь между поколениями.

  3. В советское время образ "доброго дедушки" прочно закрепился в культуре благодаря литературе и кино.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Садоводство, цветоводство
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Экстремальные арктические явления участились на десятки процентов — Сяньдун Чжан
Висячие уши люди считают признаком дружелюбия пса — Университет Мэдисона
Лук укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам — диетолог Фишер
Григорий Лепс рассказал, что его свадьба с Кибой будет на Красной площади
За эти товары россияне заплатят больше в 2026 году — эксперты
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Вазелин защищает кожу и снижает сухость — фармацевт Бергер
Готовим закуску за 15 минут: рулет из лаваша с сёмгой
Лимон эффективно размягчает известковый налёт на сантехнике
Банановая кожура обеспечивает до 40% суточной нормы калия — нутрициологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.