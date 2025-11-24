Мной всегда крутили бабы: что Иван Охлобыстин рассказал о своих отношениях с женщинами

Иван Охлобыстин заявил, что им всегда манипулировали женщины

Почему актёр Иван Охлобыстин считает, что вся его жизнь проходит под влиянием женщин его семьи, и как эта податливость превратилась в главную ценность его дома.

Иван Охлобыстин

Охлобыстин всегда открыто говорил о своей любви к семье, но в преддверии премьеры фильма "Письмо Деду Морозу" он ещё раз подчеркнул, как сильно его жизнь определяют близкие. В большом разговоре с проектом "Лана — спрошу!" он рассказал, что с годами не стал строже или жёстче — напротив, всё больше поддаётся новым просьбам дочерей и внуков. По словам артиста, в этом для него нет ничего удивительного: так было всегда, и он считает такое отношение частью своей природы.

Семья, которая задаёт ритм его жизни

Иван Охлобыстин признался, что всю жизнь оставался человеком мягким и восприимчивым, если дело касалось близких женщин — дочерей, жены, а теперь и внучки. Артист рассказал, что просьбам детей редко сопротивлялся: ему всегда было проще выполнить желание, чем объяснять, почему что-то невозможно.

"Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы", — цитирует слова Охлобыстина "Пятый канал".

Эта искренность звучит не как жалоба, а как тёплое признание в том, что семья занимает центральное место в его жизни. Он подчёркивает, что податливость — не слабость, а естественная часть его характера.

"Это стихия, это мать-природа, мать-сыра Земля", — сказал артист.

По словам артиста, сейчас главной "предводительницей" семьи стала его внучка Ева. Именно она чаще всего определяет, чем он займется в ближайший час или день.

