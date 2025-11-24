Там, где Мавзолей: Лепс рассказал, где будет проходить его свадьба с Авророй Кибой

Григорий Лепс рассказал, что его свадьба с Кибой будет на Красной площади

Певец Григорий Лепс готовится к одному из самых необычных событий в своей жизни — свадьбе с молодой моделью Авророй Кибой.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Музыкант, известный своими яркими концертами и неповторимым голосом, поделился планами о торжестве с журналистами на концерте певца Шамана в Государственном Кремлевском дворце, посвящённом 30-летию его творческой деятельности.

Артист выразил уверенность, что Красная площадь — идеальное место для такого события. По его мнению, здесь создаётся неповторимая атмосфера, которой не сравнится ни одна другая площадка в Москве. Лепс отметил, что именно здесь стоит проводить самые значимые и запоминающиеся моменты.

"У нас будет барная стойка там, где Мавзолей", — цитирует слова артиста Пятый канал.

Организация свадьбы

Певец планирует пригласить на свою свадьбу примерно 500 гостей, среди которых будут друзья, коллеги по сцене и представители шоу-бизнеса. При этом он подчеркнул, что праздник должен быть масштабным и зрелищным, чтобы соответствовать статусу мероприятия.

"Я ещё не накопил на по-настоящему пышное торжество", — добавил Лепс.

В отличие от него, Шаман, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который недавно женился на Екатерине Мизулиной, предпочёл более скромное торжество. По словам Лепса, на свадьбе Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет около 60 гостей.

"Банкет, наверное, будет по весне. Как решат молодые. Не думаю, что там будет много людей", — сказал Григорий Лепс.

История отношений

О романе Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой стало известно в 2024 году. Знакомство пары состоялось через родителей девушки, и уже вскоре музыкант преподнёс ей кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей. На премии МУЗ-ТВ Лепс впервые официально представил возлюбленную публике.

Певец охарактеризовал свои чувства как искренние и серьёзные. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара активно строит планы на совместное будущее. По словам Лепса, свадьба станет не только личным событием, но и настоящим шоу для гостей.

Исторический контекст

• Красная площадь традиционно используется для важных церемоний и мероприятий в Москве.

• Организация свадеб на центральной площади города — редкое явление, что делает событие уникальным.

• Григорий Лепс является народным артистом России, что добавляет торжеству значимости и медийного интереса.