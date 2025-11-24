Там, где Мавзолей: Лепс рассказал, где будет проходить его свадьба с Авророй Кибой

Певец Григорий Лепс готовится к одному из самых необычных событий в своей жизни — свадьбе с молодой моделью Авророй Кибой.
Музыкант, известный своими яркими концертами и неповторимым голосом, поделился планами о торжестве с журналистами на концерте певца Шамана в Государственном Кремлевском дворце, посвящённом 30-летию его творческой деятельности.
Артист выразил уверенность, что Красная площадь — идеальное место для такого события. По его мнению, здесь создаётся неповторимая атмосфера, которой не сравнится ни одна другая площадка в Москве. Лепс отметил, что именно здесь стоит проводить самые значимые и запоминающиеся моменты.
"У нас будет барная стойка там, где Мавзолей", — цитирует слова артиста Пятый канал.
Певец планирует пригласить на свою свадьбу примерно 500 гостей, среди которых будут друзья, коллеги по сцене и представители шоу-бизнеса. При этом он подчеркнул, что праздник должен быть масштабным и зрелищным, чтобы соответствовать статусу мероприятия.
"Я ещё не накопил на по-настоящему пышное торжество", — добавил Лепс.
В отличие от него, Шаман, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который недавно женился на Екатерине Мизулиной, предпочёл более скромное торжество. По словам Лепса, на свадьбе Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет около 60 гостей.
"Банкет, наверное, будет по весне. Как решат молодые. Не думаю, что там будет много людей", — сказал Григорий Лепс.
О романе Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой стало известно в 2024 году. Знакомство пары состоялось через родителей девушки, и уже вскоре музыкант преподнёс ей кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей. На премии МУЗ-ТВ Лепс впервые официально представил возлюбленную публике.
Певец охарактеризовал свои чувства как искренние и серьёзные. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара активно строит планы на совместное будущее. По словам Лепса, свадьба станет не только личным событием, но и настоящим шоу для гостей.
Выбрать уникальное место проведения, которое оставит незабываемые впечатления.
Определить оптимальное количество гостей, чтобы праздник был масштабным, но комфортным.
Продумать сценарий и детали, включая декор, музыку и зоны для отдыха.
Обеспечить гостей удобной логистикой и парковкой, особенно если речь о центральных площадках города.
Заранее подготовить финансовую сторону мероприятия, чтобы избежать неожиданных расходов.
Если Лепс решит перенести свадьбу на другое место, атмосфера Красной площади будет потеряна. Однако это может снизить расходы и упростить организацию.
Сколько гостей планирует пригласить Григорий Лепс?
Около 500 человек.
Почему выбрана Красная площадь?
Певец считает её самой красивой и значимой локацией для важного события.
Когда состоится свадьба?
Точная дата не раскрывается, праздник пока находится в стадии подготовки.
Миф: Масштабная свадьба невозможна на Красной площади.
Правда: При правильной подготовке и согласованиях можно организовать даже большой банкет.
Миф: Пары с большой разницей в возрасте не могут иметь гармоничные отношения.
Правда: История Лепса и Кибы показывает, что искренние чувства не зависят от возраста.
Миф: Свадьбы известных музыкантов всегда закрытые и скромные.
Правда: Некоторые артисты предпочитают масштабные торжества, чтобы подчеркнуть статус события.
Лепс планирует барную стойку прямо у Мавзолея.
Количество гостей на его свадьбе почти в 10 раз превышает число приглашённых на банкет Шамана.
Пара познакомилась через родителей Авроры, а обручальное кольцо стоило 1,5 миллиона рублей.
• Красная площадь традиционно используется для важных церемоний и мероприятий в Москве.
• Организация свадеб на центральной площади города — редкое явление, что делает событие уникальным.
• Григорий Лепс является народным артистом России, что добавляет торжеству значимости и медийного интереса.
