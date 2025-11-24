Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки используют мурлыканье как сигнал тревоги – Университет Сассекса
Рыба по-царски держит форму лучше при запекании в фольге по данным кулинаров
Простая конструкция упростила обслуживание первой машины по данным автосервисов
Иван Охлобыстин заявил, что им всегда манипулировали женщины
Золотая Бухта укрепила репутацию фотогеничного пляжа — туристы
В Китае показали Tank 300 Polar Edition с дизелем 2.4 и 9АКП- автопроизводитель
Россияне выбирают другой кофе, а не привычный — "Платформа ОФД"
Праздничная закуска из слоёного теста готовится за 15 минут
Цвет и текстура ногтей помогают выявлять нарушения — мастер маникюра Уайт

Там, где Мавзолей: Лепс рассказал, где будет проходить его свадьба с Авророй Кибой

Григорий Лепс рассказал, что его свадьба с Кибой будет на Красной площади
4:52
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс готовится к одному из самых необычных событий в своей жизни — свадьбе с молодой моделью Авророй Кибой.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

Музыкант, известный своими яркими концертами и неповторимым голосом, поделился планами о торжестве с журналистами на концерте певца Шамана в Государственном Кремлевском дворце, посвящённом 30-летию его творческой деятельности.

Артист выразил уверенность, что Красная площадь — идеальное место для такого события. По его мнению, здесь создаётся неповторимая атмосфера, которой не сравнится ни одна другая площадка в Москве. Лепс отметил, что именно здесь стоит проводить самые значимые и запоминающиеся моменты.

"У нас будет барная стойка там, где Мавзолей", — цитирует слова артиста Пятый канал.

Организация свадьбы

Певец планирует пригласить на свою свадьбу примерно 500 гостей, среди которых будут друзья, коллеги по сцене и представители шоу-бизнеса. При этом он подчеркнул, что праздник должен быть масштабным и зрелищным, чтобы соответствовать статусу мероприятия.

"Я ещё не накопил на по-настоящему пышное торжество", — добавил Лепс.

В отличие от него, Шаман, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который недавно женился на Екатерине Мизулиной, предпочёл более скромное торжество. По словам Лепса, на свадьбе Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет около 60 гостей.

"Банкет, наверное, будет по весне. Как решат молодые. Не думаю, что там будет много людей", — сказал Григорий Лепс.

История отношений

О романе Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой стало известно в 2024 году. Знакомство пары состоялось через родителей девушки, и уже вскоре музыкант преподнёс ей кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей. На премии МУЗ-ТВ Лепс впервые официально представил возлюбленную публике.

Певец охарактеризовал свои чувства как искренние и серьёзные. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара активно строит планы на совместное будущее. По словам Лепса, свадьба станет не только личным событием, но и настоящим шоу для гостей.

Советы шаг за шагом для организации пышной свадьбы

  1. Выбрать уникальное место проведения, которое оставит незабываемые впечатления.

  2. Определить оптимальное количество гостей, чтобы праздник был масштабным, но комфортным.

  3. Продумать сценарий и детали, включая декор, музыку и зоны для отдыха.

  4. Обеспечить гостей удобной логистикой и парковкой, особенно если речь о центральных площадках города.

  5. Заранее подготовить финансовую сторону мероприятия, чтобы избежать неожиданных расходов.

А что если…

Если Лепс решит перенести свадьбу на другое место, атмосфера Красной площади будет потеряна. Однако это может снизить расходы и упростить организацию.

FAQ

Сколько гостей планирует пригласить Григорий Лепс?
Около 500 человек.

Почему выбрана Красная площадь?
Певец считает её самой красивой и значимой локацией для важного события.

Когда состоится свадьба?
Точная дата не раскрывается, праздник пока находится в стадии подготовки.

Мифы и правда

Миф: Масштабная свадьба невозможна на Красной площади.
Правда: При правильной подготовке и согласованиях можно организовать даже большой банкет.

Миф: Пары с большой разницей в возрасте не могут иметь гармоничные отношения.
Правда: История Лепса и Кибы показывает, что искренние чувства не зависят от возраста.

Миф: Свадьбы известных музыкантов всегда закрытые и скромные.
Правда: Некоторые артисты предпочитают масштабные торжества, чтобы подчеркнуть статус события.

Три интересных факта

  1. Лепс планирует барную стойку прямо у Мавзолея.

  2. Количество гостей на его свадьбе почти в 10 раз превышает число приглашённых на банкет Шамана.

  3. Пара познакомилась через родителей Авроры, а обручальное кольцо стоило 1,5 миллиона рублей.

Исторический контекст

• Красная площадь традиционно используется для важных церемоний и мероприятий в Москве.
• Организация свадеб на центральной площади города — редкое явление, что делает событие уникальным.
• Григорий Лепс является народным артистом России, что добавляет торжеству значимости и медийного интереса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Экстремальные арктические явления участились на десятки процентов — Сяньдун Чжан
Висячие уши люди считают признаком дружелюбия пса — Университет Мэдисона
Лук укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам — диетолог Фишер
Григорий Лепс рассказал, что его свадьба с Кибой будет на Красной площади
За эти товары россияне заплатят больше в 2026 году — эксперты
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Вазелин защищает кожу и снижает сухость — фармацевт Бергер
Готовим закуску за 15 минут: рулет из лаваша с сёмгой
Лимон эффективно размягчает известковый налёт на сантехнике
Банановая кожура обеспечивает до 40% суточной нормы калия — нутрициологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.