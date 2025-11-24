Вообще уже: почему беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием

Находящаяся в интересном положении блогер Лерчек выплеснула эмоции на попавшегося под руку журналиста. Звезда интернета снова предстала перед судом по делу об отмывании денег.

Лерчек снова оказалась в центре внимания СМИ, когда приехала на судебное заседание в компании отца будущего ребёнка, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. 33-летняя блогер находится на шестом месяце беременности, и это было заметно невооруженным глазом. Несмотря на свое состояние, она старалась сохранять спокойствие, но встреча с журналистами оказалась напряжённой.

"Очень сильно тошнит, в машине укачало", — объяснила Чекалина.

Инцидент перед зданием суда

Как только Лерчек вышла из автомобиля, к ней сразу подошли репортёры. Их активное внимание вызвало раздражение блогера, особенно когда фотограф задел её маму.

"Вы зачем маму мою толкаете? Что делаете? Вообще уже?! Можете нормально себя вести? Мало того, что звоните ей каждую секунду, так ещё и толкаетесь", — возмутилась Лера.

Скандал привлек внимание не только СМИ, но и прохожих, а поддерживать Лерчек приехал ее партнер Луис, который пытался обезопасить возлюбленную и помочь ей чувствовать себя комфортнее.

Присутствие бывшего мужа

На заседание также прибыл бывший супруг Валерии — Артём. Их встреча в суде стала первой за долгое время. Несмотря на напряжённость момента, стороны сохраняли дистанцию. Блогер заверил, что впервые узнал о том, что его экс-супруга ждёт ребёнка.

Дополнительный стресс перед судебным заседанием

