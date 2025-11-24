Вообще уже: почему беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием
Находящаяся в интересном положении блогер Лерчек выплеснула эмоции на попавшегося под руку журналиста. Звезда интернета снова предстала перед судом по делу об отмывании денег.

Блогер Лерчек
Фото: Телеграм-канал Валерии Чекалиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Лерчек снова оказалась в центре внимания СМИ, когда приехала на судебное заседание в компании отца будущего ребёнка, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. 33-летняя блогер находится на шестом месяце беременности, и это было заметно невооруженным глазом. Несмотря на свое состояние, она старалась сохранять спокойствие, но встреча с журналистами оказалась напряжённой.

"Очень сильно тошнит, в машине укачало", — объяснила Чекалина.

Инцидент перед зданием суда

Как только Лерчек вышла из автомобиля, к ней сразу подошли репортёры. Их активное внимание вызвало раздражение блогера, особенно когда фотограф задел её маму.

"Вы зачем маму мою толкаете? Что делаете? Вообще уже?! Можете нормально себя вести? Мало того, что звоните ей каждую секунду, так ещё и толкаетесь", — возмутилась Лера.

Скандал привлек внимание не только СМИ, но и прохожих, а поддерживать Лерчек приехал ее партнер Луис, который пытался обезопасить возлюбленную и помочь ей чувствовать себя комфортнее.

Присутствие бывшего мужа

На заседание также прибыл бывший супруг Валерии — Артём. Их встреча в суде стала первой за долгое время. Несмотря на напряжённость момента, стороны сохраняли дистанцию. Блогер заверил, что впервые узнал о том, что его экс-супруга ждёт ребёнка.

Советы шаг за шагом

  1. При сильной беременности лучше заранее уведомлять о возможных дискомфортных ситуациях.

  2. На публичных мероприятиях иметь рядом доверенных людей — партнёра или помощника.

  3. Использовать корректные жесты для защиты личного пространства, не повышая голос.

  4. Если прессинг со стороны СМИ усиливается, можно обратиться к охране или организаторам.

  5. Планировать поездки с учётом состояния здоровья, избегая длительных переездов без необходимости.

Дополнительный стресс перед судебным заседанием

Как Лерчек переносит поездки на поздних сроках беременности?
Она испытывает укачивание и тошноту, поэтому перемещения требуют поддержки партнера и внимательного планирования.

Можно ли контролировать поведение журналистов?
Частично — обозначение границ, присутствие доверенного лица и корректная реакция помогают снизить давление.

Почему участие бывшего мужа вызывает напряжение?
История отношений и судебные дела добавляют эмоциональной нагрузки при встречах в публичных местах.

Три интересных факта

  1. Лерчек на шестом месяце беременности активно посещает суд.

  2. Её партнёр, Луис, активно поддерживает блогера на публике.

  3. Конфликты с прессой в таких ситуациях — обычное явление для публичных личностей.

Исторический контекст

• Лерчек и Артём Чекалин находятся в сложных юридических разбирательствах, что усиливает внимание СМИ.
• Появление Лерчек с Луисом на суде подчеркивает новое направление личной жизни блогера.
• Взаимодействие с прессой демонстрирует, как публичные личности защищают себя и близких.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
