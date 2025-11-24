Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
Крошечных червей отправят на МКС для эксперимента — исследователь Тим Этеридж
Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут
Розмарин, лаванда и тимьян страдают от лишней влаги под мульчей — Actualno
Объём суточной жидкости для взрослых уточнила Национальная академия наук США
Китай одновременно развивает атомную и возобновляемую энергетику — аналитики

Наказали по полной: Лера Кудрявцева рассказала, за что её возненавидела родная сестра

Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о сложных отношениях со старшей сестрой.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

54-летняя телеведущая рассказала, почему сестра питала к ней неприязнь и как она сама вела себя в ранние годы. По словам Кудрявцевой, их детство не обходилось без конфликтов, и часто инициатором ссор была она сама.

"Мы с сестрой не дрались, но она меня ненавидела всё детство. Я всегда начинала конфликты. Я была жутко вредной. А она получала, поскольку была старшей сестрой", — отметила Кудрявцева.

Детские болезни и маленькие хитрости

Телеведущая родилась и выросла в городе Усть-Каменогорске Казахстана, вместе со своей семьёй. В детстве у Леры диагностировали пиелонефрит — воспаление почек, из-за чего она принимала таблетки. Болезнь иногда становилась поводом для небольших манипуляций.

"Я лежала дома. А сестра ушла куда-то гулять с мальчиком. А я сказала родителям, что она меня избила и у меня болят почки. Её, конечно, там наказали по полной программе", — рассказала телеведущая в студии программы "Звезды сошлись".

Таким образом, Лера признаёт, что в ранние годы могла вводить взрослых в заблуждение ради собственного удобства.

Взрослые отношения с сестрой

Сестра Кудрявцевой Оксана Жукова не связана с шоу-бизнесом. Она работает финансистом и помогает Лере с бухгалтерией. Сестры живут в соседних подъездах, поэтому общаются часто, когда Лера приезжает в Москву из загородного дома.

"Ближе её и мамы у меня никого нет", — заверила Кудрявцева.

Телеведущая охарактеризовала свои отношения с сестрой как "тёплые плюс". Они регулярно созваниваются, и Лера старается поддерживать связь даже при плотном графике.

А что если…

Если бы Лера и Оксана не научились общаться открыто во взрослой жизни, их отношения могли бы остаться натянутыми, несмотря на общее желание сохранять семейные связи.

Три интересных факта

  1. Лера Кудрявцева выросла с сестрой Оксаной, которая старше её на семь лет.

  2. В детстве Лера иногда использовала болезнь почек для манипуляций.

  3. Сегодня сестры живут рядом и поддерживают регулярное общение.

Исторический контекст

• Лера Кудрявцева родилась и выросла в Усть-Каменогорске, Казахстан.
• Детство проходило с постоянными конфликтами с сестрой Оксаной.
• Взрослая жизнь телеведущей связана с Москвой и шоу-бизнесом, а сестра стала финансистом.
• Семейные традиции и регулярное общение помогают сохранить близость между сестрами и мамой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Последние материалы
Зафиксирован рост отказов от животных на 23 процента: RSPCA
Правильный прогиб поясницы снизижает риск перегрузки по данным тренеров
Ранний старт даёт более раннее цветение бегонии по данным агрономов
Мощность до 100 л. с. снизила транспортный налог владельцев по расчётам автоюристов
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ
Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой
Крошечных червей отправят на МКС для эксперимента — исследователь Тим Этеридж
Превращаем обычные макароны с курицей в шедевр за 30 минут
Розмарин, лаванда и тимьян страдают от лишней влаги под мульчей — Actualno
Объём суточной жидкости для взрослых уточнила Национальная академия наук США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.