Наказали по полной: Лера Кудрявцева рассказала, за что её возненавидела родная сестра

Лера Кудрявцева рассказала, что в детстве сильно конфликтовала с сестрой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о сложных отношениях со старшей сестрой.

54-летняя телеведущая рассказала, почему сестра питала к ней неприязнь и как она сама вела себя в ранние годы. По словам Кудрявцевой, их детство не обходилось без конфликтов, и часто инициатором ссор была она сама.

"Мы с сестрой не дрались, но она меня ненавидела всё детство. Я всегда начинала конфликты. Я была жутко вредной. А она получала, поскольку была старшей сестрой", — отметила Кудрявцева.

Детские болезни и маленькие хитрости

Телеведущая родилась и выросла в городе Усть-Каменогорске Казахстана, вместе со своей семьёй. В детстве у Леры диагностировали пиелонефрит — воспаление почек, из-за чего она принимала таблетки. Болезнь иногда становилась поводом для небольших манипуляций.

"Я лежала дома. А сестра ушла куда-то гулять с мальчиком. А я сказала родителям, что она меня избила и у меня болят почки. Её, конечно, там наказали по полной программе", — рассказала телеведущая в студии программы "Звезды сошлись".

Таким образом, Лера признаёт, что в ранние годы могла вводить взрослых в заблуждение ради собственного удобства.

Взрослые отношения с сестрой

Сестра Кудрявцевой Оксана Жукова не связана с шоу-бизнесом. Она работает финансистом и помогает Лере с бухгалтерией. Сестры живут в соседних подъездах, поэтому общаются часто, когда Лера приезжает в Москву из загородного дома.

"Ближе её и мамы у меня никого нет", — заверила Кудрявцева.

Телеведущая охарактеризовала свои отношения с сестрой как "тёплые плюс". Они регулярно созваниваются, и Лера старается поддерживать связь даже при плотном графике.

