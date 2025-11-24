Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Внезапная новость: что Артём Чекалин сказал о беременности бывшей жены Лерчек

Артём Чекалин узнал о беременности Лерчек перед судебным заседанием
3:53
Шоу-бизнес

На суде по делу Чекалиных подтвердились слухи о беременности блогера Лерчек. Она пришла с отцом будущего ребёнка и надеется на смягчение наказания. Экс-супруг блогера шокирован известием об интересном положении бывшей жены. 

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Судебное разбирательство по делу Артёма и Валерии Чекалиных привлекло внимание общественности не только своей громкостью, но и неожиданными подробностями личной жизни участников. На очередное заседание 33-летняя Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пришла в обтягивающем платье, которое подчеркнуло её округлившийся живот. Вместе с ней был танцор Луис Сквиччиарини, будущий отец ребёнка, который поддерживал девушку и следил за её комфортом в зале суда.

"Впервые слышу. Как отношусь? Дети — всегда позитивно", — признался экс-супруг Артем Чекалин, узнав о беременности Лерчек.

Воссоединение на судебном заседании

Экс-супруги встретились впервые после расставания, которое произошло в прошлом году после почти двенадцати лет брака. За время совместной жизни они воспитывали троих детей: Алису, Богдана и Льва. Несмотря на развод, оба продолжили строить личную жизнь.

"Самым сложным было отсутствие работы, потому что мы очень любим трудиться. И в какой-то момент мы с Артёмом стали разбираться. Ушли в тему отношений, обидки старые начали друг другу предъявлять. Мы начинаем друг другу всё старое припоминать, находимся в замкнутом пространстве. Сидим в беседке и начинаем что-то говорить друг другу. В какой момент уже не можешь остановиться", — говорила Лерчек.

Новая пассия Артёма прекратила с ним отношения после того, как у него вновь возникли проблемы с законом. Лерчек же продолжила общение с Луисом, который сам недавно сообщил о предстоящем пополнении в семье.

"У меня есть девушка, и я её очень люблю! На самом деле, она беременна, шестой месяц", — рассказывал 37-летний Сквиччиарини.

Советы шаг за шагом

  1. Если предстоит судебное разбирательство, фиксируйте всё происходящее и консультируйтесь с юристом.

  2. В сложных личных ситуациях ищите помощь психолога, чтобы справляться со стрессом.

  3. При беременности важно создавать комфортные условия и избегать лишнего напряжения.

  4. Поддержка партнёра и близких помогает сохранять эмоциональное здоровье.

  5. Ограничьте публичные комментарии и интервью до разрешения адвоката.

А что если…

Если суд примет во внимание беременность Валерии и её состояние здоровья, меры пресечения могут быть смягчены, что позволит ей заботиться о будущем ребёнке.

Три интересных факта

  1. Лерчек впервые встретилась с экс-супругом на судебном заседании после развода.

  2. Луис Сквиччиарини сопровождает Валерию на всех судебных заседаниях.

  3. Информация о беременности была подтверждена официально и обсуждалась в социальных сетях.

Исторический контекст

• Лерчек и Артем Чекалины развелись после почти 12 лет брака.
• Они воспитывают троих детей, которых продолжают поддерживать оба родителя.
• Домашний арест Валерии и судебное разбирательство сопровождаются вниманием СМИ и общественности.
• Психологическая поддержка и близкие помогают сохранять эмоциональное равновесие.

История Валерии Чекалиной показывает, как судебные процессы могут переплетаться с личной жизнью и здоровьем, а также как важно получать поддержку и сохранять эмоциональный баланс даже в самых сложных ситуациях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
