С трудом добралась: с кем беременная блогер Лерчек явилась на судебное заседание

Блогер Лерчек, находясь на шестом месяце беременности, пришла в суд со своим женихом, надеясь на смягчение наказания и защиту будущего ребёнка.
33-летняя Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась у здания суда на шестом месяце беременности. Ее заметно округлившееся тело сразу привлекло внимание журналистов и прохожих. С собой Валерия привела своего жениха, 37-летнего аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, будущего отца ребёнка. Он заботливо надел на Лерчек пальто и помог ей чувствовать себя комфортно, пока она выходила из машины в чёрном облегающем платье с короткими рукавами.
"Луис сопровождал Валерию Чекалину на заседание. Лерчек пожаловалась, что с трудом доехала: её укачало в авто и сильно затошнило", — цитирует слова источника "СтарХит".
Валерия не стала отвечать на вопросы прессы. Это решение было обусловлено предписаниями адвокатов, запрещавших разглашать какую-либо информацию.
Более года Валерия Чекалина находится под домашним арестом. Она и её бывший муж, блогер Артём Чекалин обвиняются в отмывании крупных сумм денег за границу. Согласно закону, им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас Валерия надеется, что суд учтёт ее положение и проявит снисходительность.
"На Леру Чекалину надавили адвокаты Артёма и следователь. Ее заставили отказаться от шумной команды Гордон. Когда в третий раз продлили арест — мне было уже все ясно. Несмотря на то, что мы не представляем интересы Чекалиной, я снова и снова прошу тех, кто имеет отношения к этим делам… быть снисходительными к многодетным матерям и их детям!" — делилась юрист Екатерина Гордон.
Информация о беременности Валерии начала появляться ещё летом. Тогда она была замечена с матерью в гинекологическом отделении одной из столичных клиник. Слухи активно обсуждались в соцсетях, и многие задавались вопросом, кто станет отцом ребенка.
Позже блогер Женя Кривцова, близкая подруга пары, подтвердила, что Валерия счастлива в новых отношениях с Луисом Сквиччиарини. Она также опровергла слухи о романе Чекалиной с певцом Натаном, с которым у Валерии была краткая интрижка на проекте "Звезды в джунглях" на ТНТ.
"Если бы я была на проекте, я бы кое-что сказала Натану и Лере. Да, ребята подняли охваты, сделали суперконтент, но при этом они прошлись по чувствам близких людей, а это не очень хорошо. В чем Лера молодец? В том, что она залезла в семью? Или в том, что у неё на тот момент тоже были отношения и она предала их. Человек поддерживал её очень сильно. Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом", — рассказала Кривцова в шоу "Переговорка".
Если суд учтет беременность и состояние здоровья Валерии, ей могут назначить более мягкие меры содержания, что позволит ей заботиться о будущем ребенке.
Можно ли смягчить наказание из-за беременности?
Да, суды иногда учитывают состояние здоровья и беременность при назначении мер.
Кто сопровождает Лерчек в суде?
Ее жених, 37-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.
Можно ли давать интервью во время следствия?
Нет, без согласия адвокатов любые комментарии запрещены.
Миф: Беременность автоматически облегчает наказание.
Правда: Суд учитывает состояние здоровья, но решение остается за судьей.
Миф: Все обвиняемые ведут себя одинаково в суде.
Правда: Поведение зависит от рекомендаций адвокатов и личной подготовки.
Миф: Публичные заявления помогают делу.
Правда: Любые комментарии могут осложнить судебный процесс.
Лерчек находится на шестом месяце беременности и продолжает участвовать в судебных заседаниях.
Жених Луис активно поддерживает Валерию и сопровождает ее во всех делах.
Блогер Женя Кривцова публично защищала Чекалину от слухов о романах и негативной огласке.
• Более года Лерчек находится под домашним арестом.
• Дело связано с обвинениями в отмывании крупных сумм за границу.
• Поддержка семьи и друзей помогает Валерии справляться со стрессом.
• Общественные персоны, включая юриста Катю Гордон, выступали за смягчение меры пресечения.
