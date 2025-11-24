Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Война за песни Шатунова: почему Андрей Разин стал фигурантом уголовного дела

Следствие обвинило Андрея Разина в масштабном мошенничестве
4:55
Шоу-бизнес

После многолетних судебных тяжб продюсеру Андрею Разину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, связанном с правами на хиты певца Юрия Шатунова.

Певец Юрий Шатунов
Фото: ВК-аккаунт Юрия Шатунова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Юрий Шатунов

Смерть Юрия Шатунова три года назад оставила миллионы поклонников в трауре. Легендарный певец, известный своими хитами в составе группы "Ласковый май", ушёл от нас в 48 лет после инфаркта. Его могила на Троекуровском кладбище утопает в белых розах — символах юности целого поколения меломанов, о которых пел сам Шатунов.

Однако даже после смерти артиста жизнь его наследия оставалась полем ожесточённых споров. На протяжении многих лет Юра боролся за право исполнять свои хиты, сталкиваясь с действиями бывшего продюсера группы, Андрея Разина.

"В течение длительного времени Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений", — цитирует слова адвоката Асель Мухтарова-Казарновская "Комсомольская правда".

История судебной тяжбы

Когда Шатунов покинул "Ласковый май" и решил продолжить карьеру сольного исполнителя, он получил разрешение исполнять песни группы от Сергея Кузнецова, автора многих хитов. Однако Разин утверждал, что Шатунов не имел права на эти песни без его согласия.

Судебная битва растянулась на годы. Первоначально Шатунов и Кузнецов проиграли несколько процессов: Разин предоставил договор 1992 года, якобы передающий ему все права на песни. Впоследствии экспертизы выявили подделку документа, а сам Кузнецов подтверждал, что никаких бумаг с продюсером не подписывал.

"Уголовное дело было возбуждено ещё в 2021 году по факту совершения мошенничества в отношении Сергея Кузнецова о присвоении денежных средств", — сказала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

Примечательно, что Шатунов выиграл суд всего за два дня до своей смерти, официально подтвердив право исполнять хиты "Ласкового мая". Но даже после его ухода Разин продолжал подавать иски против семьи певца, создавая дополнительное давление и стресс.

Обвинение Разину

Сейчас, спустя годы, ситуация наконец изменилась. Следствие предъявило Андрею Разину обвинение в крупном мошенничестве.

"Обвинение Разину предъявлено по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это совершение мошеннических действий в особо крупных размерах", — пояснила адвокат.

Согласно закону, наказание по этой статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время, по информации адвоката, Разин находится на территории Турции. Скорее всего, его объявят в международный розыск для привлечения к российской юрисдикции.

А что если…

Если артисты или наследники своевременно контролируют права на произведения, можно избежать длительных и эмоционально изматывающих процессов, защитить интеллектуальную собственность и финансовые интересы семьи. 

Мифы и реальность

Миф: После смерти артиста его наследники автоматически получают все права.
Правда: Необходимо официальное оформление и подтверждение юридических прав.

Миф: Продюсер всегда прав в вопросах прав на песни.
Правда: Любой документ можно оспорить через суд и экспертизу.

Миф: Авторские права не требуют внимания после подписания договора.
Правда: Важно контролировать отчисления и использовать экспертов для проверки документации.

Три важных факта

  1. Юра Шатунов получил разрешение исполнять хиты "Ласкового мая" за два дня до своей смерти.

  2. Сергей Кузнецов утверждал, что никогда не подписывал договор с Разиным.

  3. Разин использовал один и тот же поддельный документ на протяжении многих лет для финансовой выгоды.

Исторический контекст

• 1986-1990: расцвет группы "Ласковый май".
• 1990-е: сольная карьера Шатунова и первые споры с Разиным.
• 2018: смерть Юрия Шатунова.
• 2021-2025: уголовное расследование против Андрея Разина и предъявление обвинения.

Эта история показывает, как важна юридическая грамотность и защита авторских прав для сохранения наследия артистов и справедливости в музыкальной индустрии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
